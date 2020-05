ITALIA SOCIAL CLUB – QUALI SONO I SOCIAL NETWORK PIÙ USATI DAGLI ITALIANI? SEMPRE GLI STESSI: FACEBOOK E YOUTUBE, MA CRESCE TIKTOK E ENTRA IN CLASSIFICA TWITCH, LA PIATTAFORMA DI AMAZON PER IL LIVE STREAMING DEI VIDEOGIOCHI – IL 48% DEGLI INTERVISTATI PASSA IL SUO TEMPO A SFOGLIARE IMMAGINI E VIDEO DI CONTATTI, E SOLO IL 12% SFRUTTA QUESTI CANALI PER MIGLIORARE LA PROPRIA VISIBILITÀ

Jader Liberatore per www.businessinsider.com

Tutti i giorni trascorriamo tanto tempo, forse troppo, sui social network: da Facebook a Instagram tra notifiche, messaggi istantanei e dirette live, la nostra routine prevede vari momenti della giornata dedicati a scrollare i feed sui nostri social preferiti. Ma quali saranno le reali motivazioni che ci conducono ad utilizzarli?

A riguardo è Blogmeter, leader in Italia nei servizi di Integrated Social Intelligence nonché istituto di ricerca certificato ASSIRM, a pubblicare – per il quarto anno consecutivo – la ricerca intitolata “Italiani e Social Media” che ha visto intervistare oltre 1.703 residenti in Italia già iscritti ad almeno un social network e sviluppata con l’intento di conoscere quali sono le finalità che spingono gli italiani ad utilizzare le piattaforme social.

Infatti, è l’indagine a confermarci che il 48% degli intervistati trascorre tempo sui social per sfogliare immagini e video pubblicati dalla cerchia dei loro contatti e per restare al corrente di ciò che accade nel mondo, al contrario, solo il 12% sfrutterebbe questi canali per poter migliorare la propria visibilità pubblicando nuovi contenuti.

Interessante, invece, è sapere come queste piattaforme svolgono un ruolo importante nella fase decisionale che precede un acquisto: infatti, il 19% del campione conferma di aver cambiato idea riguardo un prodotto o servizio dopo aver consultato contenuti a tema pubblicati sui social e ben 3 italiani su 10 subirebbero l’influenza da parte delle personalità più rilevanti del web: appunto gli influencer.

Tuttavia, a differenza delle edizioni precedenti, quest’anno l’iniziativa ha visto includere i dati raccolti dai giovani di età superiore ai 12 anni e, non a caso, è emerso che poco più di una persona ogni 10 – il 12% per l’esattezza – utilizzerebbe Twitch: la piattaforma di live streaming sviluppata da Amazon che mette a disposizione contenuti sul gaming, e-sports e vita quotidiana.

Ancora una volta, Facebook e YouTube mantengono le prime posizioni tra i servizi più apprezzati dai nostri connazionali, tuttavia non mancano all’appello le app dedicate agli amanti dei viaggi e del dating. Dalla prima all’undicesima posizione, ecco la classifica di Blogmeter dei social più utilizzati dagli italiani:

1.Facebook

2.YouTube

3.Instagram

4.TripAdvisor

5.Twitter

6.LinkedIn

7.Pinterest

8.Snapchat

9.Tinder

10.TikTok

11.Twitch

Nell’analisi non mancano riferimenti sul fronte della messaggistica istantanea che vede ancora WhatsApp al primo posto – di recente aggiornato con la possibilità di fare videochiamate di gruppo fino a 8 persone – tra i servizi più utilizzati, seguito da Facebook Messenger e Skype. Tra gli intervistati, inoltre, è emerso che solo il 46% utilizzerebbe Telegram, con una fetta inferiore iscritta a Viber e – solo il 10% – a WeChat.

Infine, è importante precisare che per l’indagine, Blogmeter ha collaborato con NORSTAT – società di full service di data solutions – per la realizzazione delle interviste, ACS Marketing Solutions per le elaborazioni statistiche mentre GroupM e Wavemaker hanno effettuato alcuni approfondimenti sulle abitudini dei consumatori.

