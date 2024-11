ITALIA VILLA ARZILLA - NEL NOSTRO PAESE, LE PERSONE CHE HANNO SUPERATO I 100 ANNI È AUMENTATO DEL 30% DAL 2014: NESSUNA FASCIA DI POPOLAZIONE HA VISTO UN AUMENTO PERCENTUALE COME QUELLA DEGLI ULTRA-CENTENARI - L'ASSOCIAZIONE "ITALIA LONGEVA": "C’ENTRANO LA VITA SANA E LA GENETICA, MA I CENTENARI PER CERTI VERSI SONO UN MISTERO. STA SUCCEDENDO UNA COSA INEDITA NELLA STORIA DELL’UMANITÀ, E CIOÈ CHE..."

Estratto dell'articolo di Michele Bocci per "la Repubblica"

[…] Sono sempre di più i centenari ancora con noi, uomini e soprattutto donne. […] L’Italia è un Paese che invecchia e a dirlo sono i dati più evidenti, come quelli riguardo al numero degli over 65 (tantissimi, quasi 14 milioni), ma anche quelli estremi, appunto sui cittadini che hanno superato i 100 anni. All’inizio di quest’anno i centenari erano 22.552, cioè 38 ogni centomila abitanti (il dato in Liguria sale a 61). Si tratta, rivela l’Istat, del 30 per cento in più dei 17.252 di dieci anni fa.

Come è stato possibile? «Non va chiesto a loro, perché non lo sanno. Certo, c’entrano la vita sana e la genetica, ma i centenari per certi versi sono un mistero». A parlare è Roberto Bernabei, presidente di Italia longeva, associazione legata al ministero alla Salute. Qui si va oltre le capacità dell’assistenza sanitaria. «Stiamo parlando di persone super selezionate, che nel 30% dei casi sono autosufficienti. Nessuna fascia di popolazione vede un aumento percentuale come la loro, che solo tra il 2023 e quest’anno sono cresciuti del 10%».

[…] «Quello dei centenari è un numero straordinario, ma io sono forse più colpito da quello degli ultra novantenni italiani, che sono quasi un milione. Sta succedendo una cosa inedita nella storia dell’umanità, e cioè che molti della generazione dei sessantenni di oggi hanno ben trent’anni di vita davanti. Bisogna capire come farglieli impiegare».

Ha idee in proposito Lidia Ravera, la scrittrice che tra l’altro ha pubblicato per Einaudi Age pride , testo dal sottotitolo eloquente: “Per liberarci dai pregiudizi sull’età”. Per usare bene quei tre decenni, «intanto bisogna combattere contro gli stereotipi che vedono nella vecchiaia un passaggio scadente della vita», dice Ravera. […]

«Siamo attivi, abbiamo riscritto le regole negli anni Settanta e non dobbiamo cambiare proprio adesso, che stiamo vivendo una fase eccitante e avventurosa. Eravamo la maggioranza quando siamo nati, i cosiddetti baby boomer, e lo siamo ancora, per questo potremmo avere un peso politico maggiore, perché il Paese faccia i conti con la mutazione anagrafica della società, sia dal punto di vista filosofico che da quello del welfare e della sanità».

Otto centenari su dieci sono donne, più numerose anche nelle altre fasce di età anziane. […] Secondo la scrittrice «invecchiare bene è una forma d’arte». E il presidente della Società italiana di cardiologia geriatrica, Niccolò Marchionni, ne fa pure una questione di libero arbitrio. «Sapete cosa accomuna le cinque “blu zones”, di Sardegna, Costa Rica, Grecia, California e Giappone, dove la speranza di vita è molto più alta della media mondiale? Tre cose: una dieta molto morigerata, la vita di comunità e un’attività fisica moderata ma costante. Significa che le persone sono padrone del proprio destino».

Non si deve dormire sugli allori della genetica. «No, se non si conduce il giusto stile di vita — dice Marchionni — ci si può ammalare anche se si hanno ascendenti longevi. Ma c’è anche una buona notizia: chi riga dritto può migliorare l’infame destino di qualche problema ereditario e vivere a lungo. Magari anche fino a cent’anni ».