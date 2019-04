MENO MALE CHE DOVEVANO TOGLIERE LE ACCISE – SIETE IN PARTENZA PER IL PONTE? PREPARATEVI ALLA STANGATA DAL BENZINAIO: IL CARBURANTE FA UN SALTO DI 1 CENTESIMO AL LITRO E TORNA SOPRA QUOTA 1,60 (AL SELF SERVICE) – GUARDA CASO I RINCARI SONO ARRIVATI PROPRIO ALLA VIGILIA DELL’ESODO DI PASQUA CON MEZZA ITALIA SULLE STRADE…