GLI ITALIANI HANNO FAME DI STADIO - IL CARO-BIGLIETTI (+30% NEGLI ULTIMI DUE ANNI) NON FERMA TIFOSI: NELL'ULTIMO ANNO 11,7 MILIONI DI PERSONE HANNO SEGUITO LE PARTITE DI SERIE A DAL VIVO, UN AUMENTO DEL 4% RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE E LA MEDIA PIÙ ALTA DAL 1998 - NON MANCANO LE POLEMICHE: CLAUDIO LOTITO È STATO CRITICATO PER IL PREZZO MINIMO DI 40 EURO PER SEGUIRE LAZIO-VERONA - LA RISPOSTA DEL PATRON DELLA LAZIO? SE VOLETE RISPARMIARE, ABBONATEVI…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Mustica per "il Messaggero"

tifosi allo stadio 8

[…] Allo stadio gli italiani ci vogliono andare e ci vanno, come confermato anche dal report Uefa diffuso ieri che certifica un fatto: è un vero e proprio boom. I dati europei dicono questo: sono stati 211 milioni i tifosi che hanno assistito ad almeno una partita dal vivo; 11,7 solo in Italia con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente.

tifosi allo stadio 7

E tra le 16 squadre che hanno superato almeno un milione di tifosi durante il campionato ci sono Inter al secondo posto (1.383,926), Milan al quinto (1.319,753) e Roma al settimo (1.196,429) […] nonostante i rincari: nel 2023-2024, rispetto all'annata 2022-2023, il costo medio del biglietto si è alzato del 28%: da 18,15 a 23,28 euro. In generale quasi cento euro in più. Ma questo non ha fermato nessuno: nonostante "l'inflazione" la Serie A lo scorso anno ha fatto registrare la media più alta dalla stagione 1997-98: 30.911 presenze per ogni incontro.

tifosi allo stadio 9

E anche in questa annata si è partiti col botto: nelle prime tre giornate del nostro campionato dentro gli impianti c'è stata una media di 32.328 spettatori. Più alta, nello stesso arco di tempo, del 2023-2024 (30.967) e anche del 2022-2023 (29.554). Sì, è vero che c'è la "scorciatoia" (dicasi abbonamento che si può comprare anche a rate). […]

tifosi allo stadio 2

QUANTO MI COSTI

Certo, non mancano le polemiche. L'ultima ha visto coinvolto il presidente della Lazio Claudio Lotito: per la sfida di lunedì all'Olimpico contro il Verona servono minimo 40 euro. Ora, nel weekend si torna a giocare e solamente i tifosi del Monza, che ospita l'Inter, spenderebbero una cifra identica. Mentre tutti gli altri incontri della quarta giornata hanno dei prezzi più bassi […] il problema è appunto l'appeal della partita. Per un derby, ad esempio, non crediamo ci sarebbe creata questa baraonda. Come non ci sarà (forse) per Juve-Napoli della quinta giornata: biglietto minimo 65 euro e prima uscita a cena saltata.

tifosi allo stadio 3

STOP UEFA

Il risparmio c'è se uno decide di investire una cifra importante e acquistare un abbonamento, come ha risposto Lotito alle critiche pesanti dei tifosi: in questo caso per vedere tutte le partite della Juventus si pagherebbero 27,84 euro prendendo il pass stagionale più economico (529 euro). Interessanti i dati della Lazio (15,52 euro), identici a quelli del Venezia. Bene sotto questo aspetto l'Inter e la Roma (14,15 euro).

tifosi allo stadio 1

Chiudono la classifica Parma e Genoa: bastano 11,84 euro. Ed è quasi sicuramente questa la chiave che permette di avere stadi sempre pieni. Il problema dei prezzi, però, non è solamente relativo alle partite in casa, ma anche per i settori ospiti: ed è per questo che almeno in Europa da questa stagione c'è un limite, imposto dalla Uefa.

Chi si muoverà per seguire la propria squadra pagherà al massimo 60 euro per una gara di Champions League, 40 per una di Europa League e 20 per una di Conference. E l'anno prossimo ancora di meno: 50 e 35. Invariato il costo della terza competizione Uefa. […]Sì, sono sacrifici, ma gli italiani (e non solo) li vogliono fare. Il calcio è sempre il calcio.

tifosi allo stadio 6 tifosi allo stadio 4 tifosi allo stadio 5 TIFOSI ISRAELIANI ALLO STADIO