Da www.ilgiorno.it

Le segnalazioni, da prendere naturalmente con le pinze, arrivano dal Centro Ufologico Mediterraneo, associazione regolarmente registrata che si occupa di avvistamento di oggetti non identificati nel cielo con tanto di call center per raccogliere e verificare gli x-files.

Da tale screening su foto e video girati sarebbero risultati credibili tre avvistamenti nei cieli del centro sud Italia avvenuti negli ultimi mesi: in Campania, in Sicilia e nel Lazio. In particolar modo, nei primi due casi, colpisce il fatto che i presunti ufo siano stati visti volare sopra il Vesuvio e l'Etna. Ma andiamo con ordine.

avvistamento ufo a san sebastiano vesuviano

A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, il 16 luglio 2021, alle ore 18,20 circa, in pieno giorno, in un cielo parzialmente nuvoloso, uno strano oggetto volante, bianco, di natura ignota, è stato filmato, mentre si muoveva e stazionava alternativamente.

L'ufo, che in alcuni frangenti sembrava triangolare, si è poi eclissato dietro ad alcune nuvole. Così fa sapere Angelo Carannante, presidente del centro ufologico Mediterraneo.

avvistamento ufo a nettuno

A Nettuno, nel Lazio, lo scorso 8 ottobre, alle ore 19,30 circa, un oggetto situato, prospetticamente, poco sopra al cornicione di un edificio, si è poi spostato lateralmente, suscitando la curiosità di alcuni testimoni, che lo hanno immediatamente filmato.

I presenti hanno dichiarato che, l'oggetto, visto dal vivo era piuttosto diverso da come lo si vede nel filmato girato nell’occasione, in quanto, con i propri occhi, lo vedevano di forma triangolare. Non è la prima volta che, nella casistica ufologica, un oggetto volante non identificato, visto poi in video o foto, appare diverso rispetto all’osservazione.

avvistamento ufo a santa maria di licodia

Infine, importante è anche il caso di Santa Maria di Licodia (Catania), dove il 3 agosto 2021, un giovane, sul terrazzo di casa, era intento a preparare il proprio telescopio per delle osservazioni dei corpi celesti, quando si è accorto di un oggetto a forma di diamante che, nel buio imperante, è passato abbastanza veloce davanti ai suoi occhi. Il testimone è riuscito a filmarlo, sia pure per brevi momenti, ma quanto basta per constatare la sua insolita sagoma.