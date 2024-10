JAVIER ZANETTI, AMICO DEL GIAGUARO? - IN UNA TELEFONATA DEL 26 MAGGIO 2023 TRA IL CAPO ULTRÀ INTERISTA MARCO FERDICO E MARCO MATERAZZI, EX DIFENSORE NERAZZURRO, È EMERSO CHE IL PRIMO "AVREBBE SAPUTO DA ZANETTI" (EX CAPITANO DELL'INTER E VICEPRESIDENTE) "CHE …'CI SONO DEI FUNZIONARI DI POLIZIA CHE STANNO MONITORANDO LA CURVA ANCHE PER L'ACCADUTO...AL POVERO VITTORIO" - IL RIFERIMENTO È ALL'OMICIDIO DELLO STORICO LEADER ULTRÀ INTERISTA VITTORIO BOIOCCHI, UCCISO NELL'AUTUNNO 2022 - IL SOSPETTO DEI PM CHE GLI ULTRA’ FOSSERO A CONOSCENZA DELLE INDAGINI GIUDIZIARIE…

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - In una telefonata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo "avrebbe saputo da Zanetti" ex capitano dell'Inter e vicepresidente - "che …'ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto...al povero Vittorio". Il riferimento è all'omicidio dello storico leader ultrà interista Vittorio Boiocchi, ucciso nell'autunno 2022. Lo si legge negli atti dell'inchiesta di Milano. La circostanza, si legge ancora negli atti della Procura e del gip, sarà "certamente approfondita quando l'indagine potrà essere disvelata".

GIP, ULTRÀ E DIRIGENTE INTER PARLAVANO DI INDAGINE IN CORSO

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Da un'intercettazione di un dialogo tra Marco Ferdico, capo ultrà interista, e Massimiliano Silva, dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria, agli atti dell'inchiesta della Dda di Milano sugli ultrà delle curve di Milan e Inter, emerge "il timore che dietro le quinte ci fossero velate indagini giudiziarie, riservatamente apprese da Cameruccio", Senior Security Manager del club nerazzurro, "grazie alle sue conoscenze".

Lo segnala il gip Domenico Santoro in un capitolo delle quasi 600 pagine dell'ordinanza cautelare. Ferdico e Silva, a fine luglio del 2023, come risulta dagli atti, parlavano della "problematica ancora irrisolta degli abbonamenti al secondo anello verde, svincolati dagli Irriducibili", gruppo estromesso a suon di intimidazioni, "e reclamati dal direttivo" della curva nord.

Sulla possibilità che Ferdico e i suoi si accaparrassero quegli abbonamenti (una "battaglia" per averli, si legge) per gestirli, e quindi incassare, pendeva "il diniego di Cameruccio". Ferdico: "io gli ho accennato (a Sala, altro dirigente nerazzurro, ndr) un discorso a dire 'ma c'è qualche problema extra?'... senza che entriamo nei dettagli come mi avevi fatto, tra virgolette, intendere tu (...) per Claudio (Sala, ndr) non ci sono problemi, per la Digos non ci sono problemi, per il direttore (Marotta, ndr) ti avevo detto che non ce n'erano problemi perché aveva parlato Claudio e io ti ho detto 'io non lo so se Cameruccio parla con altri uffici di un livello superiore', questo è quello che ti ho detto".

Uno "scambio di battute", secondo il gip, che "non ha lasciato spazio a diverse interpretazioni", sul fatto che potessero essere circolate informazioni sulle indagini in corso, "tant'è che Ferdico, di fronte all'ipotesi di una prossima conferma di rifiuto da parte di Marotta e Cameruccio" sulla questione abbonamenti, "ha avvertito Silva che in quel caso avrebbe preteso delle motivazioni". Ferdico a Silva: "se poi Marotta dà l'ok siamo salvi, se invece Marotta non dà l'ok ci deve spiegare Cameruccio il perché no, almeno avere una spiegazione e dire ok no, ma perché'".

