IL KAMASUTRA DEI DISASTRI - SEGHE ELETTRICHE USATE COME SEX TOYS, LAMPADINE INFILATE NELL’ANO, VAGINE COSPARSE DI CURRY: QUANDO IL SESSO ESTREMO TI MANDA IN OSPEDALE

SEXY TOYS INCIDENTI

Da “www.leggo.it”

Sempre più persone ricorrono all'utilizzo di sex toys, speciali 'giochini' che si possono utilizzare durante un rapporto sessuale. Spesso, però, si rischia di rimanere feriti, anche a causa dell'uso improprio che viene fatto di alcuni oggetti. Eccovi allora una lista delle peggiori ferite legate al sesso

Una coppia di ragazzi statunitensi è rimasta incredibilmente ferita per aver utilizzato, durante una performance sessuale, una sega elettrica come sex toys: neanche con tutta la fantasia che possiamo avere, riusciamo a trovare una 'collocazione' idonea per una sega elettrica e infatti la coppia è finita in ospedale. La ragazza ha dichiarato ai medici che volevano provare cose nuove per stimolare il loro rapporto. Il Kamasutra no?

MOTOSEGA

Le lampadine dovrebbero rimanere attaccate ai loro dispositivi di illuminazione ma c'è un ragazzo croato che ha avuto la brillante idea di utilizzarne una come sex toys. Il giovane, infatti, ha deciso di infilarsi una lampadina proprio lì, dove non batte il sole. Ma, come è facile immaginarsi, la lampadina è andata in frantumi e gli ha causato una gravissima emorragia interna che gli è quasi costata la vita.

Questa vicenda, avvenuta qualche tempo fa a Singapore, ha dell'incredibile: un uomo con la sua compagna erano appartati in un parcheggio all'interno della loro auto e lei stava facendo sesso orale a lui. Ad un tratto un furgone ha urtato violentemente la vettura dove alloggiava la coppia: per il grande spavento, la bocca delle ragazza si è serrata come una ghigliottina e ha causato una ferita molto grave al suo compagno.

CURRY

La notizia è di pochi giorni fa: Emma Phillip, un'insegnante, è rimasta con un vibratore attaccato nel suo lato-b mentre stava facendo sesso con il suo fidanzato. Non contenta ha voluto condividere la notizia con tutto il mondo, twittando una foto molto eloquente direttamente dal pronto soccorso. E' stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere il giocattolino dall'ano della ragazza.

Una donna statunitense è finita in ospedale per colpa del proprio compagno: l'uomo, con la speranza di provare nuove frontiere sessuali e di far toccare il cielo con un dito alla sua donna, ha deciso di cospargerle la vagina di curry. Peccato però che il tessuto cutaneo di lei non abbia reagito nel migliore dei modi e sia stato necessario l'intervento dei medici.

