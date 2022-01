12 gen 2022 10:30

KANYE ALLA CONQUISTA DELL'EST - IL RAPPER VUOLE INCONTRARE PUTIN E FARLO DIVENTARE L'OSPITE D'ONORE DEL SUO PRIMO CONCERTO A MOSCA - L'ARTISTA NON HA MAI NASCOSTO LE SUE SIMPATIE PER LO ZAR TANTO DA DEFINIRSI UN "GIOVANE PUTIN" E PER RAGGIUNGERLO E' DISPOSTO A SFIDARE LE RACCOMANDAZIONI USA SUI VIAGGI IN RUSSIA - IL SUO CONSIGLIERE: "KANYE SA COSA STA SUCCEDENDO PIU' DELL'UOMO MEDIO. E NON LO FA CONTRO GLI STATI UNITI O PER CAUSARE CONFLITTI, MA..." - VIDEO