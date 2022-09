15 set 2022 07:58

KELLY E (CON)DANNATI – IL CANTANTE R ‘N B AMERICANO, R KELLY, È STATO DICHIARATO COLPEVOLE DI ADESCAMENTO DI MINORENNI PER ATTIVITÀ SESSUALI E PORNOGRAFIA A DANNI DI MINORI – ASSOLTO INVECE DALL’ACCUSA DI AVER COSPIRATO PER OSTACOLARE LA GIUSTIZIA – LA STAR AMERICANA ERA GIÀ STATA CONDANNATA NEL 2021 A 30 ANNI PER CRIMINE ORGANIZZATO E TRAFFICO SESSUALE…