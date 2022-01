KETAMINA, SALVAMI TU! - L'UNIVERSITA' DI EXETER HA ANALIZZATO I RISULTATI DI 83 STUDI SU QUESTO POTENTE ANESTETICO - E' STATO SCOPERTO CHE IL FARMACO NON SOLO RIDUCE EFFICACEMENTE LA DEPRESSIONE, MA E' IN GRADO DI ALLONTANARE I PENSIERI SUICIDI - GLI EFFETTI DURANO IN MEDIA DUE SETTIMANE E IL TRATTAMENTO RIPETUTO PUO' PROLUNGARNE I BENEFICI - MA C'E' DA APPROFONDIRE IL TEMA DELLE DOSI, DELLA FREQUENZA, E DEL LUOGO DI SOMMINISTRAZIONE...

Dagotraduzione da Study Finds

La crescente ricerca sulla ketamina, un anestetico noto anche come la droga del club "Special K", continua a suggerire notevoli miglioramenti per le persone che lottano con la loro salute mentale. Una nuova ricerca in Inghilterra mostra che il farmaco riduce efficacemente la depressione e i pensieri suicidi poco dopo essere stato assunto.

Scienziati dell'Università di Exeter ne hanno avuta conferma analizzando i risultati di 83 articoli pubblicati che esaminavano l'uso della ketamina per trattare la depressione maggiore e la depressione bipolare.

Gli studi precedenti avevano scoperto che nei pazienti che soffrivano di entrambe le condizioni, la ketamina riduceva i sintomi da una a quattro ore dopo ogni singolo trattamento e gli effetti duravano fino a due settimane. Alcune prove suggeriscono che il trattamento ripetuto con ketamina può prolungare i suoi effetti positivi, ma per dipingere un quadro più chiaro di quanto tempo è necessario bisogna condurre una ricerca di qualità superiore.

I ricercatori riferiscono anche che dosi singole o multiple di ketamina hanno portato a riduzioni da moderate a grandi dei pensieri suicidi. Questo incredibile miglioramento è stato osservato già quattro ore dopo il trattamento con ketamina. È durato in media tre giorni, con alcuni pazienti liberati da pensieri suicidi fino a una settimana.

«La nostra ricerca è la revisione più completa del crescente corpo di prove sugli effetti terapeutici della ketamina fino ad oggi. I nostri risultati suggeriscono che la ketamina può essere utile nel fornire un rapido sollievo dalla depressione e dai pensieri suicidi, creando una finestra di opportunità affinché ulteriori interventi terapeutici siano efficaci. È importante notare che questa recensione ha esaminato la somministrazione di ketamina in ambienti clinici attentamente controllati in cui qualsiasi rischio della ketamina può essere gestito in sicurezza», afferma l'autore principale dello studio Merve Mollaahmetoglu in una dichiarazione.

Esistono prove promettenti che suggeriscono che anche i pazienti con altri disturbi psichiatrici come ansia, disturbi da stress post-traumatico e disturbi ossessivo-compulsivi potrebbero trarre beneficio dal trattamento con ketamina. I documenti mostrano inoltre che anche le persone con problemi di abuso di sostanze hanno risposto bene al trattamento, il che ha portato a riduzioni a breve termine del desiderio, del consumo e dei sintomi di astinenza.

La revisione di Mollaahmetoglu si aggiunge al crescente campo di ricerca sui potenziali benefici della ketamina per le condizioni per le quali è notoriamente difficile ricevere un trattamento efficace. La sua revisione includeva una combinazione di 33 revisioni sistematiche, 29 studi randomizzati di controllo e 21 studi osservazionali. Il forte anestetico, la ketamina, è ormai noto per i suoi effetti sui sintomi depressivi e sui pensieri suicidi, grazie ad approfondite ed esaurienti analisi sull'argomento. Ciò si aggiunge alle prove che suggeriscono che la ketamina ha effetti antidepressivi e anti-suicidio.

Tuttavia, gli effetti terapeutici della ketamina per condizioni psichiatriche diverse dalla depressione e dai pensieri suicidi si basano su un piccolo numero di studi che non hanno randomizzato le persone. Ciò significa che gli effetti registrati ora richiedono un ampio studio randomizzato controllato con placebo. Gli autori hanno sottolineato una serie di difficoltà in agguato all'interno del campo di ricerca che gli studi futuri dovranno affrontare. Un problema è il pregiudizio creato perché i partecipanti sanno che è stata data loro la ketamina, piuttosto che una soluzione salina.

«Stiamo scoprendo che la ketamina può avere benefici promettenti per condizioni che sono notoriamente difficili da trattare in clinica. Ora abbiamo bisogno di studi più grandi e meglio progettati per testare questi benefici. Ad esempio, a causa degli effetti soggettivi unici della ketamina, i partecipanti possono essere in grado di dire se hanno ricevuto ketamina o una soluzione salina come placebo, creando potenzialmente un'aspettativa sugli effetti del farmaco. Questo effetto può essere controllato meglio con studi attivi controllati con placebo, in cui il gruppo di controllo riceve un altro farmaco con proprietà psicoattive», osserva Celia Morgan, autrice senior dello studio.

Alcune domande sono ancora senza risposta nel campo della ricerca sulla ketamina, tra cui quanto la quantità delle dosi, il metodo di somministrazione e le sessioni necessarie. Richiedono ulteriori ricerche i benefici della psicoterapia in combinazione con il trattamento con ketamina, il modo migliore per preparare i pazienti al trattamento e l'ambiente in cui viene somministrato.

I risultati dello studio sono pubblicati online su BJPsych Open.