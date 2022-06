KHABY LAME È DIVENTATO IL TIKTOKER PIÙ SEGUITO AL MONDO: HA RAGGIUNTO 142,4 MILIONI DI FOLLOWER, SUPERANDO CHARLI D'AMELIO CHE RIMANE A 142,2 MILIONI - L'INFLUENCER, NATO IN SENEGAL MA CRESCIUTO A CHIAVASSO, HA INIZIATO A PUBBLICARE VIDEO DURANTE LA PANDEMIA, DOPO ESSERE STATO LICENZIATO DAL SUO LAVORO COME OPERATORE DI MACCHINE CNC IN UNO STABILIMENTO IN PROVINCIA DI TORINO. DA ALLORA È DIVENTATO UNA SUPERSTAR…

Andrea Bucci per www.lastampa.it

Con 142,4 milioni di Follower su Tik Tok, Khaby Lame è ora diventato il tiktoker più seguito al mondo. Il sorpasso su Charli D’Amelio (142,2 milioni) è avvenuto questa mattina. Il creator senegalese di 22 anni cresciuto a Chivasso, nel Torinese, è diventato famoso per i suoi video muti. Da questa mattina Khaby Lame ha sorpassato la D’Amelio, considerata fino a poco fa la regina del social, e che insieme alla sorella è a capo di un impero che fattura decine di milioni di dollari l'anno.

La popolarità di Khaby Lame è iniziata nel 2019 durante la pandemia Covid. In quel periodo abitava nel quartiere Borgo Sud Est a Chivasso, in una casa popolare: un alloggio Atc di via Togliatti. Qui ha vissuto fino ad un anno fa, quando la sua popolarità iniziava a crescere. Nato a Dakar in Senegal, aveva iniziato a lavorare come operatore di macchine Cnc in uno stabilimento nel Torinese , prima di essere licenziato nel marzo 2020.

Licenziato e vittima della pandemia, s’è inventato per gioco i suoi video muti: proprio l’essere senza parole hanno reso quei brevi e fulminei filmati universali, capaci di far sorridere persone di ogni nazione. In pochi mesi la sua comicità, lieve e ironica, che ha fatto ricordare la levità e la malinconia di Buster Keaton, è riuscita a superare i principali influencer italiani, staccando di milioni di follwer big come Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi.

E così, quello che era iniziato per gioco, si è trasformato in un lavoro più che redditizio. E l’incoronazione dei numeri era già arrivata al festival di Cannes, dov’è stato chiamato come giurato nella nuova sezione dedicata ai tiktoker. Il red carpet gli è piaciuto al punto che ha annunciato una nuova impresa: buttarsi nel cinema.

