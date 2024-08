KIEV, ABBIAMO UN PROBLEMA! - DOPO L'OFFENSIVA UCRAINA NELLA REGIONE RUSSA DI KURSK, L'ESERCITO DI MOSCA E' AVANZATO PIÙ VELOCEMENTE NEL NEL DONBASS, CHE ORA RISCHIA DI CADERE NELLE MANI DI PUTIN - SE CIO' ACCADRÀ, SARA' UNA CATASTROFE PER ZELENSKY, CHE RISCHIEREBBE DI PERDERE LA GUERRA IN UN LAMPO - A DIFENDERE LA CITTA' DI POKROVSK NON C'E' NESSUNO: LE TRINCEE SONO VUOTE - IL PRESIDENTE UCRAINO LICENZIA IL CAPO DELL’AERONAUTICA MILITARE OLESHCHUK DOPO LO SCHIANTO DI UN F-16: SECONDO ALCUNE INDISCREZIONI FORSE SI È TRATTATO DI FUOCO AMICO.

1-ZELENSKY E SYRSKY, CRITICHE PER LE TRINCEE SGUARNITE «IL DONBASS ORA È A RISCHIO»

Estratto dell'articolo di Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

strage di soldati russi a Trudivske nel Donbass

Potenzialmente potrebbe essere una catastrofe, anzi la catastrofe che consegna il Donbass a Putin e fa vincere la guerra a Mosca. Mentre gli analisti più anziani sottolineano entusiasti l’avanzata nel Kursk (ieri Kiev parlava di un’ulteriore penetrazione in territorio russo di 2 chilometri), i più giovani — ma anche i soldati sul campo — ribadiscono come l’offensiva di Kiev abbia fatto aumentare la pressione russa su Pokrovsk.

ZELENSKY SUL FRONTE DEL DONBASS

Da giorni, le allerte si sprecano: se cade l’hub logistico del Donbass, si creerà un effetto domino e un’onda d’urto che può arrivare fino a Zaporizhzhia, Dnipro addirittura, secondo il Financial Times. Le immagini satellitari analizzate dal gruppo open source Black Bird Group con sede in Finlandia mostrano che l’Armata di Mosca si trova ora a soli 8 chilometri da Pokrovsk, molto meno che ad un tiro di artiglieria. [...]

Oleksandr Kovalenko, analista militare del gruppo Information Resistance con sede a Kiev, definisce la situazione «un completo fallimento difensivo». «Non è colpa dei soldati comuni che mantengono le posizioni», scrive su Telegram. E aggiunge: «Il problema sono quelli che prendono le decisioni». Zhenya, soldato ucraino della 93a Brigata Meccanizzata che ha combattuto a Bakhmut, descrive una situazione in rapido deterioramento.

PRIGIONIERI RUSSI UCCISI NEL DONBASS

Su X scrive: «Onestamente non ho mai visto nulla del genere. Tutto sta andando in pezzi così velocemente», avverte. E aggiunge: «Pokrovsk cadrà molto più velocemente di Bakhmut». Mariana Bezuhla, deputata e membro della commissione Difesa della Rada, ha condiviso su Facebook le foto di una visita della settimana scorsa al fronte vicino a Novohrodivka, con questo testo: «Le trincee sono vuote. Non c’era praticamente nessun militare dell’esercito ucraino in questa città che un tempo contava 20.000 abitanti». E anche le trincee che abbiamo potuto osservare noi in direzione di Selidove erano vuote.

VLADIMIR PUTIN - KURSK

Il generale Oleksandr Syrskyi, capo di stato maggiore, giovedì ha annunciato di aver visitato la zona di Pokrovsk e di star lavorando «per rafforzare la difesa nelle zone più difficili del fronte, per fornire alle brigate una quantità sufficiente di munizioni e altri mezzi materiali e tecnici». [...]

Tuttavia — e su questo punto il parere degli analisti è unanime — le forze russe sono avanzate più rapidamente nel Donetsk dal 6 agosto rispetto a prima. A dirlo è anche Deep State, gruppo ucraino legato al ministero della Difesa di Kiev. «C’è il caos totale», commenta Roman Pohorilyi. E non solo. Ieri sono ripresi anche i raid russi su Kharkiv, dove sono morti in 5. [...]

2-KIEV SILURA IL CAPO DELL’AERONAUTICA SULL’USO DELLE ARMI SCINTILLE NELLA UE

Estratto dell'articolo di Francesca Basso per il "Corriere della Sera"

Mykola Oleshchuk

Il ministro della Difesa ucraino Umerov e il consigliere di Zelensky Yermak ieri erano a Washington dove hanno incontrato il segretario alla Difesa Austin, che ha assicurato che «gli Stati Uniti non cesseranno di sostenere un’Ucraina libera e sovrana».

Per il sito Politico l’obiettivo era discutere con l’amministrazione Usa una lista di target di alto valore in Russia e della possibilità di colpirli. Intanto il presidente ucraino ha licenziato il capo dell’aeronautica militare Oleshchuk dopo lo schianto, lunedì, di un F-16 consegnato a inizio mese dagli alleati: secondo alcune indiscrezioni forse si è trattato di fuoco amico. [...]

Volodymyr Zelensky - intervista a Politico

L’Ungheria da tempo accusa Bruxelles di favorire la guerra e non perde occasione per ostacolare le decisioni sugli aiuti militari a Kiev (come il veto sui 6,6 miliardi della European Peace Facility che impedisce ai Paesi Ue di ottenere i rimborsi per gli armamenti forniti). La presidente della Commissione von der Leyen ieri ha ribadito: «Coloro che sostengono l’interruzione del sostegno all’Ucraina non sostengono la pace: sostengono l’acquiescenza e la sottomissione dell’Ucraina», ha detto intervenendo al Globsec Forum di Praga. [...]

