È KIEV MA SEMBRA HOLLYWOOD - DOPO ANGELINA JOLIE E SEAN PENN, ANCHE BEN STILLER E' ARRIVATO IN UCRAINA PER INCONTRARE IL PRESIDENTE ZELENSKY: "GRAZIE PER AVERMI DEDICATO DEL TEMPO. SEI IL MIO EROE" - E POI SU INSTAGRAM: "SONO QUI IN UCRAINA. INCONTRO PERSONE CHE SONO STATE COLPITE DALLA GUERRA E SENTO COME HA CAMBIATO LE LORO VITE. CERCARE SICUREZZA E' UN DIRITTI E DEVE ESSERE RISPETTATO PER OGNI PERSONA"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ben Stiller con Zelensky

La star di Hollywood Ben Stiller, che in Ucraina ha incontrato ieri il presidente Volodymyr Zelensky, ha detto che «cercare la sicurezza è un diritto e deve essere rispettato per ogni persona». L’attore, 56 anni, è arrivato in Polonia sabato ed è stato fotografato nella grande città sud-orientale di Rzeszow, vicino al confine, mentre parlava con gli operatori umanitari in una struttura di stoccaggio.

Lunedì mattina, Stiller, ambasciatore per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) - l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati - ha visitato l'Ucraina in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

Ben Stiller con Zelensky 2

L'attore è stato visto camminare tra gli edifici bombardati nella città di Irpin, dove le forze russe hanno bombardato edifici residenziali. In un video pubblicato sul suo account Instagram, Stiller ha detto: «Ehi, sono Ben Stiller e sono qui in Ucraina. Incontro persone che sono state colpite dalla guerra e sento come ha cambiato le loro vite. La guerra e la violenza stanno devastando le persone in tutto il mondo. Nessuno sceglie di fuggire dalla propria casa. Cercare la sicurezza è un diritto e deve essere rispettato per ogni persona».

Ben Stiller con Zelensky 3

Poi ha incontrato il presidente Zelensky. «Signore, piacere di conoscerla. Grazie per avermi dedicato del tempo. Sei il mio eroe», ha detto Stiller a Zelensky mentre si avvicinava a lui e gli stringeva la mano.

La star di Hollywood si è poi complimentata con il presidente per la sua «grande carriera di attore». Zelensky ha riso, e ha risposto: «Non eccezionale come te».

Ben Stiller con Zelensky 5

Stiller gli ha detto poi di essere stato ispirato da Zelensky, «per quello che hai fatto in questo paese e per il mondo». Il filmato è stato pubblicato domenica dell'attore di Hollywood dopo aver visitato i rifugiati in fuga dalla guerra in Polonia. L'attore di The Night At The Museum ha incontrato le famiglie ucraine afflitte dalla guerra russa, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.