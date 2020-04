21 apr 2020 11:57

KIM JONG-UN È IN PERICOLO DI VITA? – SECONDO LA CNN IL DITTATORE NORD-COREANO È RICOVERATO IN GRAVISSIME CONDIZIONI DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO AL CUORE – LA SUA SALUTE SAREBBE PEGGIORATA NEGLI ULTIMI MESI. TE CREDO: È OBESO, FUMA TANTISSIME SIGARETTE E NEGLI ULTIMI MESI CONTINUAVA AD ANDARE A CAVALLO SUL MONTE PAEKTU PER FARSI FARE LE FOTO IN MEZZO ALLA NEVE