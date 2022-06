25 giu 2022 15:30

KIRILL CASCA COME UN BIRILL - IL PATRIARCA DI MOSCA SCIVOLA SU DELL’ACQUA SANTA DURANTE UNA MESSA NELLA CHIESA DI NOVOROSSIJSK – NONOSTANTE IL CHIOPPO IL PATRIARCA NON SI È FATTO MALE: “IL FATTO CHE IO SIA CADUTO OGGI NON SIGNIFICA NULLA. È SOLO CHE IL PAVIMENTO, BELLISSIMO, È COSÌ LUCIDO E LISCIO. MA QUANDO L’ACQUA CI CADE SOPRA, LE LEGGI DELLA FISICA FUNZIONANO...” (E' UNA PUNIZIONE DIVINA!) - VIDEO