29 ott 2024 16:48

LADRI DI MERENDINE - A CASERTA, UN 19ENNE E DUE 16ENNE FANNO IRRUZIONE IN UN NEGOZIO PER SCASSINARE IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI GENERI ALIMENTARI - I TRE, UN RAGAZZO E DUE RAGAZZE, SONO TORNATI A CASA CON UN BOTTINO MISERO, DI POCHI SPICCI, MA IN COMPENSO HANNO "GUADAGNATO" UNA DENUNCIA PER FURTO AGGRAVATO E DOVRANNO PAGARE UN RISARCIMENTO DA OLTRE MILLE EURO AL TITOLARE DEL LOCALE PER I DANNI PROVOCATI…