FA PIÙ MALE L’ERBA O L’ALCOL? SE PENSATE CHE FUMARE MARIJUANA SIA PIÙ RISCHIOSO DI UBRIACARSI OGNI WEEKEND VI SBAGLIATE DI GROSSO: L’ANNO SCORSO OLTRE 30MILA AMERICANI SONO MORTI PER CAUSE LEGATE ALL’ALCOL MENTRE NON SI REGISTRANO DECESSI RICONDUCIBILI ALLA CANNABIS – LA MARIJUANA NON SOLO CREA MENO DIPENDENZA, MA NON È COLLEGATA AL CANCRO – MA OCCHIO PERCHÉ ENTRAMBE LE SOSTANZE…