(ANSA) - Sterlina ancora in assestamento sui mercati valutari dopo l'inversione a U della premier Liz Truss sui tagli fiscali. La valuta inglese è in lieve rialzo sul dollaro (+0,3% a 1,136), dopo che ieri era salita dell'1,4% a 1,132, e in leggero ribasso sull'euro, con cui scambia a 1,15 (-0,2%).

Solo dieci giorni dopo averlo presentato come la soluzione di tutti i mali che affliggono la Gran Bretagna, la nuova premier Liz Truss ha rivisto il suo pacchetto fiscale da 45 miliardi di sterline, rinunciando alla riduzione dal 45% al 40% delle tasse sui redditi più alti.

L'hanno costretta all'imbarazzante retromarcia i membri del suo stesso partito, che le hanno fatto sapere al congresso dei Tory in corso a Birmingham che la sua manovra non sarebbe passata in Parlamento. Dalla quotazione della sterlina, ai trasporti, alla sanità, niente sembra più funzionare in Gran Bretagna e non è il momento di prendere decisioni avventate. Da quando la consistente riduzione di tasse priva di qualunque copertura è stata annunciata, la sterlina è crollata, i tassi sono aumentati, il costo dei mutui è impazzito e la gente è diventata più povera.

Truss crede di essere la nuova Thatcher, ma ne è solo una sbiadita copia. Non si è assunta la responsabilità delle decisioni prese, mandando il Cancelliere dello scacchiere Kwasi Kwarteng a spiegare che poiché il taglio delle tasse a chi guadagna più di 150.000 sterline (172.000 euro) era diventato l'argomento principale di discussione e di polemica, oscurando tutto quello che di buono c'era nei progetti del governo, allora si era deciso di eliminarlo. […]

Solo poche ore prima aveva difeso il suo piano fiscale, ma i colloqui del week-end con alcuni pezzi grossi del partito, come Michael Gove, e la reazione dei mercati l'hanno convinta che stava andando a sbattere contro un muro, e che si sarebbe fatta molto male.

È un pessima figura, che incrina la fiducia nel governo e mette in dubbio la capacità di Truss e dei suoi ministri di governare una situazione esplosiva, peggiore dell'inverno dello scontento che nel 1978-79 portò al potere Margaret Thatcher.

Come allora, ci sono scioperi in ogni settore, richieste di aumento di stipendio, forti disagi degli impiegati statali, blocchi di fabbriche, carenze di prodotti, inflazione alle stelle, perdita di valore della sterlina e famiglie che non riescono più ad affrontare tutte le spese, con i prezzi del gas alle stelle e il pasticcio della Brexit che aggrava le cose. […]

La situazione è molto seria. Hanno già scioperato i ferrovieri, i postini, i netturbini, gli avvocati, i portuali e gli infermieri. Il Servizio sanitario nazionale registra una situazione peggiore di quella italiana, con 6,5 milioni di pazienti in attesa di cure, un numero triplicato rispetto al 2008. Londra corre continuamente il rischio di restare senza corrente e nell'estate ha dovuto importare energia elettrica dal Belgio a un prezzo 50 volte superiore al normale. Si dice che gli scarichi riversino i liquami direttamente in mare, perché i depuratori sono inattivi.

L'imbarazzante retromarcia di Truss ha svegliato dal suo lungo letargo il leader laburista Keir Starmer. «C'è la sensazione generale ha detto anche lui - che nulla funzioni davvero più». [...]

