S.N. per “La Stampa”

Alla fine la coppia tanto attesa è arrivata. E sono stati subito baci in laguna sul motoscafo per Jennifer Lopez e Ben Affleck. E delirio di fan. I due attori sono arrivati a Venezia inseguiti da stormi di fotografi: si sono diretti all'Hotel Cipriani alla Giudecca e oggi saranno al Lido per uno dei tappeti rossi più attesi e sognati, quello per la premiere di The Last Duel di Ridley Scott con Matt Damon, in cui Affleck è tra i protagonisti nel ruolo di Carlo VI. Adam Driver e Jodie Comer completano il cast del dramma storico di Ridley Scott presentato fuori concorso e che sarà preceduto dalla premiazione del regista con il Cartier Glory to the Filmaker Award.

Con questo film si ricompone davanti ai fotografi dopo 22 anni anche un'altra coppia di attori molto amata, quella di Ben Affleck e Matt Damon, arrivati all'Oscar insieme giovanissimi nel 1988 per la migliore sceneggiatura di Will Hunter - Genio Ribelle. JLo era già stata a Venezia due settimane fa per le sfilate di Dolce&Gabbana in piazza San Marco, ma è tornata per stare accanto al fidanzato ritrovato.

Protagonisti di una delle love story più gettonate dell'estate 2021, trainata dal romanticismo del ritorno di fiamma dopo 20 anni, i due avevano già trascorso le vacanze in Italia a luglio, tra Capri e Nerano, a bordo di un megayacht, dove hanno festeggiato i 52 anni di lei. Lopez e Affleck, ribattezzati nel 2001 i Bennifer, si erano innamorano sul set di Gigli, in Italia uscito col titolo Amore Estremo.

Proprio quando stavano per convolare a nozze qualcosa non funzionò e si separarono nel 2004. JLo si sposò poi con Marc Anthony da cui ha avuto nel 2008 due gemelli e Ben Affleck con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli. Ora la favola continua.

