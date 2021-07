18 lug 2021 17:31

IN LAPPONIA NON SANNO PIU' CHE INVENTARSI. ECCO LE RENNE CON LE CORNA CATARINFRANGENTI: LA TROVATA DEI PASTORI FINLANDESI PER SALVARLE DAGLI INCIDENTI STRADALI - OGNI ANNO 4 MILA ESEMPLARI MUOIONO PER VIA DELLE AUTO, SOPRATTUTTO A NOVEMBRE E DICEMBRE, QUANDO EVITARLE DIVENTA UN'IMPRESA ARDUA A CAUSA DEL GHIACCIO E DEL BUIO - COSI' E' PARTITO UN PROGETTO PER DIPINGERE LE CORNA CON VERNICE RIFLETTENTE E...