IL LATITANTE "FREGATO" DAL LATTANTE! - A CATANIA, UN 41ENNE, RICERCATO DALLO SCORSO OTTOBRE, È STATO ARRESTATO MENTRE ANDAVA ALL'OSPEDALE PER VISITARE LA COMPAGNA CHE AVEVA APPENA PARTORITO - L'UOMO, EVASO IL MESE SCORSO DAI DOMICILIARI PER EVITARE DI SCONTARE UNA CONDANNA A NOVE ANNI E UN MESE, È STATO INCASTRATO DAI VIDEO PUBBLICATI SUI SOCIAL, NEI QUALI ANNUNCIAVA LA NASCITA DEL PARGOLETTO - I MILITARI LO HANNO BECCATO MENTRE...

Estratto da www.blitzquotidiano.it

OSPEDALE AREA PARTO

Era ricercato ma ha comunque deciso di andare in ospedale per la nascita del figlio. I carabinieri di Catania lo hanno individuano grazie ai video social e lo hanno arrestato. L’uomo, 41 anni, ricercato dallo scorso ottobre, è stato catturato dai Carabinieri della stazione Piazza Dante in un ospedale di Catania dove era andato a trovare la sua compagna che aveva partorito il loro figlio.

Il mese scorso era evaso dagli arresti domiciliari rendendosi irreperibile per evitare di scontare una condanna a nove anni e un mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante di avere favorito il clan mafioso Cappello. […]

CATANIA - LATITANTE ARRESTATO MENTRE ANDAVA IN OSPEDALE PER LA NASCITA DEL FIGLIO

SCOVATO VIA SOCIAL DAI CARABINIERI

Per arrivare alla sua cattura i Carabinieri hanno monitorato i social network dei suoi familiari scoprendo un video nel quale lo si intravedeva fugacemente insieme alla donna e al neonato in una sala degenza, che gli investigatori hanno poi accertato essere di un ospedale della città[…] Quando il neo papà è entrato nell’ospedale militari dell’Arma lo hanno seguito senza farsi notare sino al momento ritenuto più favorevole per la cattura dell’uomo in sicurezza e lo hanno bloccato mentre era al bancone del bar del nosocomio dopo che aveva ordinato la colazione. […]