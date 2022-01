10 gen 2022 20:31

LATTE HI TECH - UN ALLEVATORE TURCO HA INFILATO I VISORI VR A DUE MUCCHE PER FARGLI CREDERE DI ESSERE IN UN PASCOLO ESTIVO ALL'APERTO INVECE CHE IN UNA STALLA AL CHIUSO - "STANNO OSSERVANDO UN PASCOLO VERDE E QUESTO DA' LORO UNA SPINTA EMOTIVA. SONO MENO STRESSATI" - LE CUFFIE SONO STATE SVILUPPATE DA UN GRUPPO DI VETERINARI E TESTATE PER LA PRIMA VOLTA IN UNA FATTORIA A MOSCA...