LAVORARE? UN PAR DI ANPAL – MENTRE MILIONI DI PERSONE DIVENTANO DISOCCUPATE PER COLPA DEL CORONAVIRUS, IL CAPO DELL’ANPAL MIMMO PARISI SE N’È GIÀ TORNATO NELL’AMATO MISSISSIPPI DALLA FAMIGLIA, E CI RESTERÀ FINO A GENNAIO – AMICO DI LUIGINO DI MAIO, IL MANAGER DOVEVA TRASFORMARE I SUSSIDIATI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IN OCCUPATI, E INVECE CONTINUA A FARE LA SPOLA CON L’AMERICA (VIAGGIANDO IN BUSINESS CLASS)

Da “il Giornale”

Secondo il rapporto Cerved nelle piccole e medie imprese a fine 2021 si avranno 1,4 milioni di posti di lavoro in meno. Da quando è iniziata la pandemia già mezzo milione di persone ha perso l' impiego.

Con una crisi simile ci sarebbe da pensare che all' Agenzia nazionale politiche attive lavoro siano in trincea con l' elmetto per fare ciò che il presidente dell' ente controllato dal ministero del Lavoro in una recente audizione parlamentare ha folcloristicamente così descritto: «Noi aspettiamo che la pera cada, -ha spiegato Mimmo Parisi, il prof che Luigi Di Maio ha chiamato dal Mississippi a gestire l' Anpal- ma dobbiamo cambiare l' approccio sull' incrocio tra domanda e offerta. Dobbiamo focalizzarci sulle pere che sono ancora sull' albero».

Parisi è dunque al lavoro sotto all' albero delle pere? Niente affatto: il professore è già tornato in Mississippi dalla sua famiglia e ci resterà, pare, fino a gennaio, a feste finite. Un' assenza singolarmente lunga, mentre in Italia si lotta per salvare il lavoro e si parla di prorogare i navigator e riformare il reddito di cittadinanza.

Per il docente è solo l' ultima di una lunga serie di polemiche relative non solo alla sua gestione delle politiche attive legate al reddito di cittadinanza («non mi fanno lavorare», si è lamentato), ma anche rispetto ai viaggi in Mississippi in business class per i quali ha presentato una nota spese decisamente poco grillina: 160mila euro.

