20 apr 2024 10:17

LAVORARE PER VIVERE? NO, LAVORARE PER MORIRE – IN PROVINCIA DI MILANO, UN OPERAIO EGIZIANO DI 23 ANNI, ADDETTO IN UN'AZIENDA DI LAVORAZIONE DEI RIFIUTI, È RIMASTO STRITOLATO IN UN COMPATTATORE ED È MORTO. INUTILI I SOCCORSI DEL 118 – PER DISINCASTRARE IL CORPO STRAZIATO SONO DOVUTI INTERVENIRE I VIGILI DEL FUOCO – ANCORA DA CHIARIRE LE CAUSE DELL’INCIDENTE