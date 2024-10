I LAVORI DI DOMANI: LA GIUDICE DI AUGELLI - E’ QUEL CHE FA LILY LOU, 27ENNE DIVA DELL’HARD STATUNITENSE CHE SI FA PAGARE PER DARE GIUDIZI AI BIRILLI DEI SUOI FOLLOWER - BARBARA COSTA: “I PREZZI NON SONO STANDARD, DIPENDE DA COME SI VUOLE L’ANALISI. I ‘CLIENTI’ SI DIVIDONO IN TRE GRUPPI: I FETICISTI, I VANITOSI, E COLORO IN CERCA DI VERITÀ. I PRIMI PAGANO PER ESSERE OFFESI. I SECONDI, SI RIVOLGONO A UNA PORNOSTAR DI GRIDO PER FARSELO ‘VEZZEGGIARE’. INFINE, IL TERZO GRUPPO DI UOMINI CONTATTA LILY LOU PER AVERE UN..."

Barbara Costa per Dagospia

Come sta il tuo "amichetto"? Lo vedi cambiato, in questo periodo? Non ti sembra più lui? Sta sotto d’autostima? O sei tu che necessiti d’una botta di stima caz*esca? Non c’è problema, c’è chi le "mazze" le valuta e le giudica professionalmente! Se vuoi un consulto e vuoi conoscere cosa una pornostar – che di peni ne vede e ne "prova" a bizzeffe – ne pensa, prepara un video o più foto del tuo pene da mandare su OnlyFans a Lily Lou.

E chi è costei? Lily Lou è una pornostar americana di 27 anni che fa porno sui set da sei e che porna pure su OnlyFans, dove però ha una sezione speciale, un "ambulatorio" particolare, aperto per la sua richiesta attività di… valuta-peni! Chiunque desideri opinioni sul suo pene può spedirne "campione" foto/video a Lily, e riceverne un parere. A pagamento, s’intende. Ma i prezzi non sono standard, dipende da come si vuole l’analisi. Infatti, gli uomini in fregola di considerazione penica, in "sala d’aspetto" di Lily Lou si dividono in tre gruppi: i feticisti, i vanitosi, e coloro in cerca di verità.

I "clienti" di Lily Lou sono in larga misura feticisti bdsm, e cioè uomini che pagano chi, dall’altra parte del video, insulta e denigra e offende e tratta male, m-a-l-i-s-s-i-m-o la verga in esame, e per potenza e prestazioni che solo d’aspetto fanno pena e compassione. Sono feticisti che il pene nemmeno ce l’hanno piccolo, ce l’hanno nella media se non oltre, e funzionante e prestante, ma che nella loro mente e personalità sessuale hanno bisogno di questo tipo di umiliazione esclusiva, a parole, e violentissima e oltraggiosa.

Loro pagano e godono per ottenere ingiurie, sul loro pene, e per venire scherniti ma di più aggrediti, sminuiti, degradati per la nullità e vergogna del loro insignificante organo. Il quale non merita affatto siffatti affronti, ma è la sessualità del loro padrone che richiede di essere così maltrattata per sbocciare e raggiungere il piacere.

Un altro gruppo di "clienti" di Lily Lou è composto da proprietari di peni talmente fanatici e gonfi di sé, che pagano una pornostar di grido per farselo a parole vezzeggiare. Pagano per avere da Lily ogni complimento, elogio, lusinga, sul loro pene. E Lily Lou lo fa. Ceeeeeerto! “Io sono pagata per dire ciò che questi uomini vogliono sentirsi dire. E allora gli dico che la loro lunghezza è perfetta, la loro circonferenza il sogno di ogni donna, ma soprattutto è quello che voglio io, che al solo vederli mi eccito, mi bagno, e mi tocco!”.

Non è la verità, “io dai vanitosi non sono pagata per dire la mia verità, io li adulo e me ne invento, di storie, su quello che al loro pene farei, e in quali posizioni, se potessi sc*parmelo sul serio!”. Questa tipologia di uomini che dà soldi per una esaltazione falsa della loro bellezza penica è feticista in sé.

Troppo facile porli nella categoria degli insicuri! E troppo facile sfotterli, se non sfidarli nel trovarsi una donna vera e sincera la quale – gratis – cade in estasi stregata dalla loro virilità. Sono maschi che cercano la "recita" di Lily Lou per fomentarsi e averne adrenalina. E sono uomini che mai verranno allo scoperto, mai ammetteranno di essere clienti di Lily Lou, ma sono altresì persone comuni, che magari conosciamo.

Infine, una terza parte di uomini contatta Lily Lou per avere un giudizio onesto e tassativamente veritiero – almeno secondo Lily Lou – sul loro pisello. Sono uomini reduci da negative esperienze, calpestati da donne che li hanno pesantemente criticati nel sesso. Sono uomini feriti.

E che a Lily Lou non domandano consolazione. Da una scala numerica da 1 a 10 chiedono voti al loro pene, e Lily ne dice quello che onestamente pensa lei, onestamente piace a lei, “in forma, misura, e soprattutto toelettatura: molti uomini non ci fanno caso, ma i loro peli intimi sono in uno stato pietoso”.

Quel che risulta a Lily Lou non vale per ogni donna: magari quei peli in disordine sono l’incanto di un’altra, di molte altre. Questi clienti in cerca di verità mirano a un giudizio pur se a pagamento dato da una estranea e però pornostar: gli serve per ricominciare. Ci si aggrappano, e vi fanno leva per prossime, meno severe, o str*nze, conquiste. E volete sapere qual è la domanda la più gettonata, la richiesta perentoria, dei clienti di Lily Lou? Non i cm, se sono tanti o sono pochi, bensì… la proporzione tra testa e asta del pisello. E pure aspetto e grandezza dei testicoli.

