LAVORI DA SOGNO E DOVE TROVARLI - IL RESORT A CINQUE STELLE NELLE MALDIVE "SONEVA FUSHI" HA RICEVUTO UNA PIOGGIA DI CANDIDATURE DOPO AVER PUBBLICATO L'ANNUNCIO PER IL LAVORO DI "LIBRAIO A PIEDI NUDI" - IL LAVORO PREVEDE UNO STIPENDIO DI 750 DOLLARI MENSILI, MA IL VITTO E L'ALLOGGIO NELLA STRUTTURA SARANNO GRATIS. I CANDIDATI POTRANNO SOGGIORNARE IN CAMERE CHE ARRIVANO A COSTARE ANCHE OLTRE 30 MILA DOLLARI A NOTTE - L'UNICO DIFETTO? IL LAVORO DURA SOLAMENTE 12 MESI…

Alessandro Vinci per www.corriere.it

il resort soneva fushi 1

Sole, mare, cultura e... una lussuosissima residenza di cui usufruire in maniera del tutto gratuita. L’ultima posizione lavorativa aperta dal Soneva Fushi, paradiso a cinque stelle alle Maldive, ha un solo difetto: quella di durare appena un anno. Quanto al resto si tratta infatti di un impiego che in molti non esiterebbero a definire «da sogno». Il motivo è presto detto: l’esclusiva struttura, situata in un atollo riconosciuto dall’Unesco come «Riserva della Biosfera», è alla ricerca di un «libraio a piedi nudi».

libraio a piedi nudi nel resort soneva fushi 2

Ovvero di una persona che, nel pieno rispetto della principale regola del luogo – quella di non calzare scarpe all’insegna del massimo relax –, si occupi di gestire la deliziosa libreria «in stile Robinson Crusoe» a disposizione dei vacanzieri. Stipendio previsto: 750 dollari (poco più di 730 euro, al cambio attuale). Non molti, a prima vista, ma comprensivi di vitto e alloggio. E che alloggio: una delle villette del resort, le più principesche delle quali possono arrivare a costare anche oltre 30 mila dollari a notte.

la biblioteca del resort soneva fushi

Come candidarsi

Far pervenire la propria candidatura è un gioco da ragazzi: basta inviare un'email all’indirizzo barefoot@ultimatelibrary.co.uk allegando il curriculum, una lettera di presentazione e una breve recensione in 150 parole di un libro letto recentemente entro lunedì 8 agosto (in origine la scadenza era stata fissata per sabato 13, ma è stata poi anticipata alla luce delle numerosissime richieste già pervenute). Come riporta il bando ufficiale, esistono tuttavia specifici requisiti di eleggibilità.

libraio a piedi nudi nel resort soneva fushi 3

Tra questi, padroneggiare con disinvoltura l’inglese scritto e parlato, vantare precedenti esperienze nella vendita di libri o in campo editoriale, essere in grado di organizzare lezioni di scrittura creativa, biblioterapia, seminari e conferenze e – va da sé – amare la lettura ed essere grandi esperti di letteratura sia classica che moderna. In aggiunta viene anche richiesta un'approfondita conoscenza del mondo dei social, in quanto al fortunato «libraio a piedi nudi» spetterà anche il compito di aggiornare gli account del progetto, la cui prima edizione risale al 2018.

libraio a piedi nudi nel resort soneva fushi 1

«Era un sogno assoluto»

L'impiego, come accennato, durerà in tutto 12 mesi, con partenza prevista a ottobre. Quanto basta per vivere un'esperienza destinata a lasciare il segno: «Essere il libraio a piedi nudi era un sogno assoluto – ha ricordato in proposito Aimée Johnson, che ha ricoperto la posizione nel 2019 –. Ho avuto modo di incontrare persone fantastiche, lavorare con libri incredibili e vivere su una splendida isola di lusso».

il resort soneva fushi 2

Altrettanto entusiasta la 27enne Georgie Polhill, da poco rientrata in Inghilterra: «Sono tornata una persona molto diversa – ha raccontato al Guardian –. Ho imparato una cultura completamente nuova e mi sono fatta degli amici che avrò per tutta la vita». Infine Sonu Shivdasani, fondatore e Ceo di Soneva, ha aggiunto in riferimento all'iniziativa: «Il "libraio a piedi nudi" è diventato in questi anni parte integrante dell'esperienza dei nostri ospiti, fornendo molto, molto di più che semplici consigli di lettura». Beato sarà il prossimo.

il resort soneva fushi 3 il resort soneva fushi 4