25 giu 2020 18:40

IL LAVORO NON È ROBA DA MADRI – IN ITALIA O LAVORI O STAI A CASA CON I PARGOLI: 37MILA NEO-MAMME HANNO DATO LE DIMISSIONI VOLONTARIE NEL 2019 – CHI NON HA I NONNI O NON SI PUÒ PERMETTERE UNA TATA È COSTRETTA AD ABBANDONARE IL PROPRIO IMPIEGO. E CHI NON HA UN CONTRATTO STABILE, VIENE LASCIATA A CASA QUANDO IL PANCINO INIZIA A CRESCERE – IL POST PANDEMIA NON PUÒ CHE AGGRAVARE LA SITUAZIONE…