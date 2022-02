IL LAVORO, LA STANCHEZZA O IL CICLO NON SONO SCUSE PER EVITARE DI FARE L'AMORE! TRACEY COX SPIEGA CHE IL SESSO E' UN'ABITUDINE, E A FORZA DI RIMANDARLO SI RISCHIA DI NON FARLO PIU'! - I SUOI CONSIGLI PER RESTARE ALLENATI? AFFRONTARLO COME UN QUALSIASI ALTRO IMPEGNO, E CON LA STESSA EFFICIENZA - RIPIEGARE SU RAPPORTI ORALI SE IL PARTNER E' SCHIZZINOSO NEI GIORNI DELLE MESTRUAZIONI, USARE IL SESSO COME UN MEDICINALE IN CASO DI MAL DI TESTA E...

Dagotraduzione dall’articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

Se aspetti che si verifichino le condizioni perfette per fare sesso, non lo farai mai. Ci saranno sempre momenti in cui la vita ti impedirà di divertirti e se la tua vita sessuale è salutare e la situazione è temporanea, la soluzione migliore potrebbe essere quella di mettere il sesso nel dimenticatoio per un po’.

Ma se la frequenza con cui fai sesso sta diminuendo, le scuse per evitarlo stanno vincendo, e sarai tu il perdente. Se continui a lasciare che situazioni difficili ti impediscano di connetterti con il tuo partner, finirai per non fare più sesso.

Il sesso è un’abitudine, ed è necessario uno sforzo per mantenere le cose fresche e grintose. Ecco come rimettere in moto l’attività.

Sei troppo occupato. Il 75% delle coppie afferma che la mancanza di tempo è la più grande frustazioni della loro vita sessuale. È vero?

Rispondi a questa domanda e avrai la tua risposta: quanto tempo passi al giorno al telefono?

I sondaggi nel Regno Unito e negli Stati Uniti suggeriscono che una persona trascorre in media tra le due e le cinque ore al giorno (escluso il lavoro) al telefono. Ora dimmi che non hai tempo per il sesso.

Potresti essere povero di tempo, ma probabilmente non ne sei completamente fuori.

Soluzione: conta il tempo che hai. Prendi l'abitudine di avere sessioni di sesso veloce e accendi te stesso in anticipo ripensando a momenti hot. Mandatevi messaggi sexy, leggete un libro erotico nel bagno (e già che ci siete, riscaldatevi con un vibratore a forma di proiettile), date un'occhiata al porno online.

Applica la stessa efficienza che hai nel resto della tua vita: cosa ti fa eccitare e infastidire velocemente?

Hai il tuo periodo. Non c'è bisogno di evitare il sesso durante il ciclo e molte donne in quel periodo hanno un picco di desiderio. In effetti, ci sono dei vantaggi nel fare sesso in quei giorni.

Gli orgasmi possono alleviare i crampi mestruali perché provocano la contrazione e il rilascio dell'utero. Inoltre innescano la produzione di endorfine, sostanze chimiche che attenuano il dolore e ci fanno sentire più felici.

Ci sono prove che il sesso durante il ciclo potrebbe rendere il periodo più breve (le contrazioni uterine che si verificano durante l'orgasmo spingono fuori il rivestimento che il tuo corpo sta cercando di rimuovere più velocemente).

Soluzione: conosciamo il lato negativo di tutto questo: il disordine. E la possibilità che il tuo partner sia schizzinoso. Allora affrontalo prima essendo onesta e sincera riguardo al fatto di avere il ciclo. Cercare di fingere e incrociare le dita, non funziona. Ad alcune persone piace molto l'idea del sesso mestruale, ad altre meno.

Se il tuo partner davvero non lo apprezza, perché non fare una sessione di masturbazione reciproca usando invece il tuo vibratore? Oppure risolvi facendo sesso sotto la doccia, o mettendo giù un asciugamano di colore scuro e tenedo a portata di mano delle salviette umidificate vicino al letto. Per quanto riguarda la posizione: se uno di voi due è schizzinoso, il cucchiaio funziona bene perché non puoi davvero vedere cosa sta succedendo.

Se hai intenzione di ricevere sesso orale, lascia l'assorbente interno e spingi il cordino da un lato (o usa quel cappuccio mestruale!). Altrimenti, toglilo prima di qualsiasi tipo di sesso penetrativo per evitare che venga spinto in alto nella vagina e dimenticato.

Altri due fattori che devi considerare: il rischio di trasmettere una malattia sessualmente trasmessibile come l'HIV o l'epatite è più alto durante il ciclo. Un preservativo aiuterà a ridurre questo rischio. Potresti volerne uno anche per motivi contraccettivi: è improbabile che tu possa rimanere incinta durante il sesso mestruale, ma non impossibile.

Hai mal di testa. Chi vuole fare sesso se ha l’impressione di avere 800 bambini di sei anni con la batteria dentro?

Ci sono prove che l'emicrania e il mal di testa a grappolo possono essere alleviati facendo sesso (fintanto che porta a un orgasmo). Sono di nuovo quelle endorfine: sono un antidolorifico naturale e l'orgasmo innesca il loro rilascio.

Ma c'è anche una ricerca che suggerisce che il sesso può peggiorare il mal di testa o addirittura scatenarlo. Non sto colpevolizzando nessuno, ma se volendo testate se è d’aiuto...

Soluzione: se hai mal di testa regolarmente, prova a vedere se il sesso può ancora essere piacevole masturbandoti da solo. Puoi farlo in silenzio, in una stanza buia, senza alcuna pressione per andare avanti se improvvisamente sembra uno sforzo eccessivo.

Ha funzionato bene? Provalo con il tuo partner a condizione che se peggiora il mal di testa, smetterai. Questa è una sessione in cui dovresti davvero sdraiarti e pensare all'Inghilterra: il tuo partner si assume la responsabilità di fornire l'orgasmo, tu puoi rilassarti e goderti.

Hai la casa piena di ospiti. Molte coppie sono diventate creative mentre la nonna è rimasta nella stanza degli ospiti durante il blocco, quindi è del tutto possibile intrufolarsi in alcune sessioni di sesso bollente con una casa piena di ospiti questo Natale. Hai solo bisogno di essere un po' fantasioso.

Soluzione: suggerisci sonnellini pomeridiani: poche persone diranno di no a un momento di tranquillità quando soggiornano a casa di qualcun altro. Se nessuno accetta questa offerta, fai sesso la mattina sotto la doccia. Il rumore della doccia copre eventuali gemiti.

Se hai un ufficio, dì a tutti che non vuoi essere disturbato e chiedi al tuo partner di portarti il pranzo. C'è appena il tempo per una sveltina sulla scrivania. Meglio ancora, inventa un motivo per una chiamata Zoom privata per entrambi e chiuditi lì dentro per mezz'ora.

Se sei determinato a farlo a letto e il materasso scricchiola, metti i cuscini e il piumone sul pavimento. Se le assi del pavimento sono ancora più rumorose, resta sul letto e opta per un 69 durante il rapporto.

Fai il gioco del silenzio: è erotico non poter gemere di piacere proprio mentre stai per raggiungere l'orgasmo.

Hai appena avuto una discussione. Alcune persone hanno bisogno di tempo per riprendersi da una discussione, altre ne creano una solo per fare sesso lussurioso.

I nostri corpi sono inondati di ormoni come l'adrenalina e il testosterone quando combattiamo, facendoci sentire tutti i sensi intensificati e vigili.

Se ti senti eccitato e nervoso anche dopo che la discussione è stata risolta, non ti sorprendere che il tuo cervello ti suggerisca il sesso come mezzo per ottenere alcune sostanze chimiche per inondare il tuo sistema e farti tornare calmo.

Soluzione: se ti stai immergendo nel sesso per evitare una discussione approfondita necessaria per risolvere la discussione, lascia stare. Ma se desideri intimità, o hai paura di perderti l'un l'altro, vai avanti.

Il sesso alimentato dalla rabbia è sesso egoistico. Rende il sesso migliore, ironia della sorte. Le coppie tempestose hanno spesso una vita sessuale più soddisfacente per questo motivo.

Se vi sentite entrambi feriti e vulnerabili, fatelo faccia a faccia in modo da poter stabilire un contatto visivo con l'anima.

Sei ubriaco. Uno o due drink ti rendono più avventuroso, tre o più possono rendere gli orgasmi sfuggenti e le erezioni inaffidabili. Ma anche se stiamo parlando di bottiglie e non di bicchieri, c'è un modo per sfruttare al meglio la mancanza di inibizione indotta dall'alcol e affrontare le sue inevitabili oscillazioni.

Soluzione: inizia la sessione condividendo alcune fantasie sessuali o confessando qualcosa che hai sempre voluto fare ma eri troppo spaventato per ammetterlo. Lasciati trasportare e se va a finire con un rapporto sessuale e senti che lui perde l'erezione, fallo stare sopra. La gravità funzionerà a suo favore, mantenendo tutto il sangue nel pene invece che lasciarlo defluire. Ancora meglio, fagli indossare un anello al pene per intrappolare il sangue nelle camere.

Se il suo pene è troppo morbido per il rapporto, opta invece per una sexy sessione di sesso orale reciproco girando un 69 dalla sua parte. Ognuno di voi riposa comodamente la testa sulla coscia dell'altro.

Sei stanco. Se riesci a trovare l'energia per chiamare i tuoi amici o guardare Netflix, questa scusa non è valida. Se hai tre bambini sotto i tre anni, sei sicuramente idonea e puoi appendere i tacchi del sesso per almeno un anno. Per il resto di voi...

Soluzione: tenere gli occhi aperti anziché chiusi e aumentare la stimolazione. Stimolare due punti contemporaneamente (un pizzicotto sui capezzoli durante il sesso orale o un vibratore tenuto sul clitoride durante la penetrazione) per mantenere alta la motivazione.

Se sei davvero sfinito, abbandonati all’altro, ma se vuoi creare energia, mettiti al posto di guida – letteralmente – e salta in cima.

Proprio come per una passeggiata di 20 minuti, una sessione di sesso farà di più per i bassi livelli di energia rispetto a un pisolino.