“C'È IN GIRO UN’EPIDEMIA DI IGNORANZA, DOBBIAMO PROTEGGERCI” - A PIAZZA VITTORIO A ROMA SPUNTA L’OPERA DELLA STREET ARTIST LAIKA. RAFFIGURA LA RISTORATRICE CINESE SONIA IN TUTA BIANCA - "IL MIO LOCALE E’ SEMPRE PIENO. ORA SU 150 pOSTI, 100 RESTANO LIBERI" – NELLA CHINATOWN DI ROMA, ALL'ESQUILINO, SI FA I CONTI CON LA FOBIA DI TUTTO CIO' CHE E' ASIATICO - VIDEO

Da ansa.it

SONIA ZHOU BY LAIKA

Negli esercizi commerciali entrano poche persone, i ristoranti sono piuttosto vuoti e in generale si respira un'aria di crisi: nella Chinatown di Roma, all'Esquilino, si fa i conti con l'emergenza coronavirus e con la fobia per tutto ciò che è asiatico. In Via Principe Amedeo all'ingresso del mercato coperto di Piazza Vittorio è comparso un murales che invita a solidarietà e a non aver paura di contagio per il solo fatto di essere cinesi. Al centro la figura di una donna cinese, con le fattezze di una persona molto nota nel quartiere e non solo, Sonia, proprietaria del ristorante di Via Bixio, Hang Zhou, popolare in tutta Roma e da sabato decisamente vuoto.

Nell'opera di street art Sonia indossa una tuta bianca e nella vignetta c'è scritto: "c'è in giro un'epidemia di ignoranza...dobbiamo proteggerci". In mano una scodella di riso e un cartello #JeNeSuisPaSunVirus". L'opera è della street artist /attacchina (come si definisce lei stessa), Laika, già nota in città per i murales sull'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, ma anche su Matteo Salvini.