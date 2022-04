“L'OMOSESSUALITÀ NON È PECCATO” – A CESENATICO SI È TENUTO IL PRIMO RITIRO NAZIONALE PER COPPIE CRISTIANE GAY E LESBICHE - C’ERA CHI ERA STATO SBATTUTO FUORI DALLA CHIESA, CHI PRIMA ERA SUORA E CHI SENTIVA L’ESIGENZA DI SENTIRSI ACCETTATO: “HO DOVUTO FARE UN PERCORSO PER CAPIRE QUAL ERA IL VERO VOLTO DI DIO. SE FACEVA FIGLI SANI E FIGLI MALATI. QUANDO HO SENTITO IL DESIDERIO DI MORIRE, MI SONO DETTA CHE DIO NON VOLEVA QUESTO DA ME” – “ANCHE IL NOSTRO È AMORE…”

Estratto dell'articolo di Caterina Giusberti per “la Repubblica”

incontro per coppie gay e lesbiche cristiane a cesenatico 1

L'incontro si intitolava "La gioia dell'amore" e la brochure era con tanti omini Lego colorati a passeggio su un tappeto arcobaleno. Lo scorso weekend, dalle suore Orsoline di Cesenatico, si è tenuto il primo ritiro nazionale per coppie cristiane gay e lesbiche. E per la Chiesa italiana è una piccola rivoluzione. Due giorni di preghiera, amore e omosessualità. C'erano don Maurizio Mattarelli, che sotto le Due Torri segue il gruppo "Coppia e incolla". E don Gabriele Davalli, parroco e responsabile dell'ufficio pastorale della famiglia della diocesi. Oltre a ventitré coppie arrivate da tutta Italia. Chi stava insieme da vent' anni, chi da uno. Chi dalla Chiesa era stato sbattuto fuori. Chi nella vita di prima era una suora. Tra loro si chiamano consorti, perché a differenza di marito e moglie è una parola senza genere.

coppie gay e lesbiche 4

Annachiara ha 42 anni ed è fidanzata con la compagna da tre anni e mezzo. «Personalmente - racconta - ho dovuto fare un percorso per capire qual era il vero volto di Dio. Se era un Dio che faceva figli sani e figli malati. E perché consentiva ad alcuni di vivere l'amore e ad altri no. Oppure se c'era da interrogarsi su un amore più grande. Per anni ho tagliato pezzi, ho cercato di guarire, mi sono state proposte terapie riparative.

don maurizio mattarelli 3

Poi, quando mi sono trovata di fronte al desiderio di morte, mi sono detta che forse il Dio della vita non voleva questo da me. Ma nei testi ufficiali si dice che io, in quanto lesbica, sono "disordinata"». Pietro, 39 anni, invece ha un percorso più sereno. Si unirà civilmente al suo compagno a giugno. «Sono cresciuto in una parrocchia che ancora frequento - dice - ho avuto un'esperienza fortunata. Ma non è scontato trovare il prete che ti ascolta, che mette l'incontro e la persona davanti al pregiudizio».

coppie gay e lesbiche 5

Non è la prima volta che la Chiesa incontra fedeli Lgbt. Ma una cosa è accogliere i singoli, un'altra fare insieme un percorso, simile ai corsi prematrimoniali. «Le persone sono arrivate da Trieste, Gallarate, Genova, Pescara - spiega don Maurizio - Il sabato abbiamo fatto attività sulla vita di coppia. La domenica la messa. Si è parlato anche dell'accompagnamento nella Chiesa, è ovvio. Del resto il dibattito è aperto: il cardinale tedesco Reinhard Marx ha chiesto di cambiare il catechismo». Lo ha fatto in un'intervista sul settimanale Stern , in cui afferma che «l'omosessualità non è peccato». A Cesenatico però, assicura don Davalli, non si è parlato di dottrina.

don Gabriele Davalli don maurizio mattarelli 2

don maurizio mattarelli 1 coppie gay e lesbiche 1 coppie gay e lesbiche 2 coppie gay e lesbiche 3 incontro per coppie gay e lesbiche cristiane a cesenatico 2

(...)