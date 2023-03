27 mar 2023 15:09

“ABBIAMO ARMI IN GRADO DI SPAZZARE VIA ANCHE GLI STATI UNITI” – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, NIKOLAI PATRUSHEV, MINACCIA: “LA RUSSIA È PAZIENTE E NON INTIMIDISCE NESSUNO CON IL SUO VANTAGGIO MILITARE, MA ATTENZIONE...” – PAROLE CHE ARRIVANO TRE GIORNI DOPO CHE PUTIN HA ANNUNCIATO IL DISPIEGAMENTO DI ARMAMENTI NUCLEARI TATTICI IN BIELORUSSIA…