18 mag 2020 16:05

“ALDA VOLEVI FARE LA FURBETTA DICENDO DI CONOSCERE NOMI DI ALTI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, SIAMO STUFI DI TE” -GIANLUIGI NUZZI 'SMASCHERA' LA D'EUSANIO A ‘LIVE NON E’ LA D’URSO’ SUL CASO DELLA MULTA DI 400 EURO PER UNA PRESUNTA MASCHERINA ROTTA – LEI NON CI STA E CONTRATTACCA: “HO IL VIDEO, NON NE VOGLIO PIÙ PARLARE, ORA PARTONO SOLO LE DENUNCE” - LE DUE VERSIONI DELLA VICENDA - VIDEO