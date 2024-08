“ALEX MARANGON NON STAVA BENE, SI È ALLONTANATO DA SOLO” – LE PRIME DICHIARAZIONI DI JHONNI BENAVIDES E SEBASTIAN CASTILLO, I DUE CURANDEROS CHE HANNO ESEGUITO IL RITO SCIAMANICO NELL’ABBAZIA DI VIDOR PRIMA DI DARSI ALLA MACCHIA DOPO LA MORTE DEL GIOVANE BARISTA 25ENNE – L’AVVOCATO HA RACCOLTO LE LORO DEPOSIZIONI E SI APPRESTA A DEPOSITARE LE MEMORIE: “QUESTA IPOTESI DELL’OMICIDIO PER NOI NON HA ALCUN SENSO. ALEX SI È ALLONTANATO PER ANDARE IN GIARDINO, JHONNI È ANDATO CON LUI, MA NON…”

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

jhonni benavides 5

«Alex Marangon non stava bene, si è allontanato da solo», è questa la memoria difensiva dei due curanderos che verrà depositata nei prossimi giorni. L’avvocato dei colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo che conducevano il rito sciamanico a Vidor ha anticipato le dichiarazioni dei suoi assistiti ed ha sottolineato l'importanza di fare prima una riunione con i carabinieri che stanno indagando sul caso.

Alex Marangon

La memoria difensiva

Sul Corriere della Sera le dichiarazioni dell'avvocato dei due curanderos colombiani Oscar Palet Santandreu: «Ho le memorie dei miei clienti, tutti i partecipanti stanno dichiarando la stessa cosa, crediamo che la verità stia nelle parole di chi era presente: questa ipotesi dell’omicidio per noi non ha alcun senso, quella sera c’erano un gruppo di persone vicine al fuoco, Alex si è allontanato per andare in giardino, Jhonni (Benavides) è andato con lui, ma non capiva quello che diceva, quindi è entrato in abbazia per chiedere l’intervento del traduttore, quando è uscito di nuovo Alex si era allontanato - spiega - inoltre non è vero che i due miei assistiti siano scappati la mattina presto, sono rimasti all’abbazia fino alle 11, a disposizione di chi volesse parlargli».

jhonni benavides 4

La ricerca delle prove

Si indaga su più fronti. C'è l'uso di droga: l’ayahuasca, l'erba che provoca effetti psicotropi, ma l’avvocato aveva già spiegato in precedenza che i suoi assistiti quella sera non ne avevano fatto uso. E poi l'auto di Alex, parcheggiata fuori dall’Abbazia e ora sotto sequestro. I militari starebbero analizzando nuovamente l'auto per fare delle comparazioni con altri elementi raccolti nel monastero.

[…]

jhonni benavides 3 jhonni benavides 1 abbazia di santa bona a vidor alex marangon alex marangon alex marangon jhonni benavides 2