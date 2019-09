“ALLUNGÒ LA MANO IN MACCHINA E MI TOCCÒ” – I TENTATIVI DI SUICIDIO, L’AGGRESSIVITÀ SESSUALE, LA VITA DA TOSSICA: LA STORIA E LA TRAGEDIA DI JUDY GARLAND, RACCONTATA DALLA SUA ASSISTENTE - “UNA VOLTA SI TAGLIÒ LE VENE E MENTRE LO FACEVA MI GUARDAVA E RIDEVA. UN’ALTRA VOLTA MI PUNTÒ UN COLTELLO. AVEVA BISOGNO DI ESSERE RICOVERATA, MA IN TROPPI CI FACEVANO SOLDI” - MORI' PER OVERDOSE NEL 1969. AVEVA 47 ANNI (VIDEO)

DAGONEWS

stevie phillips e liza minnelli

Judy Garland era così ossessionata dal sesso negli ultimi anni della sua vita che cercò di allungare le mani sotto la gonna della sua giovane assistente in una limousine. L'attrice, sulla quale è stato girato un nuovo film biografico interpretato da Renee Zellweger, era al suo quinto matrimonio e prendeva droghe quando è stata trovata morta per overdose da barbiturici a Londra nel 1969. Aveva solo 47 anni.

La sua assistente personale, Stevie Phillips, racconta alcuni aneddoti devastanti della sua vita come quella volta in cui l’ha minacciata con un coltello o si è tagliata il polso mentre la guardava.

judy garland 5

Inoltre durante una delle loro numerose corse in auto Garland iniziò a tentare di insinuarsi sotto i suoi vestiti: «La sua mano ha iniziato un viaggio dal mio ginocchio, dove l'aveva messa quando la macchina si è mossa, fino al mio cavallo. La sua mossa non è stata involontaria. Judy non faceva nulla inavvertitamente. L'idea di essere intima con Judy mi disgustava. Volevo rifiutarla. E non era solo perché era una donna, anche se una relazione con un'altra donna non mi interessava. Era perché non mi piaceva».

judy garland 4

Ma era paralizzata dalla paura e continuava a chiedersi se avrebbe potuto perdere il lavoro se avesse offeso Judy. Alla fine, però, ha preso coraggio, ha afferrato la sua mano e l’ha appoggiata sul suo grembo con un sorriso.

L'aggressività sessuale di Garland viene raccontata da una rissa del 1963 al Savoy, dove attaccò la moglie di uno dei suoi amanti. Phillips ha raccontato che le due «cercavano di uccidersi, scalciando, strappandosi vestiti e capelli. Entrambe sanguinavano. Avevano gli abiti strappati. Erano quasi nude nel corridoio del quinto piano».

judy garland 3

In un altro hotel, Garland, totalmente drogata, uscì in lingerie sul balcone per cantare un pezzo del Mago di Oz a una folla di uomini: lei piangeva, ma da sotto gli uomini fischiavano e urlavano alla stella seminuda. In un’altra occasione puntò il coltello alla Phillips accusandola di aver rubato i sonniferi: in realtà era stato il medico a prenderseli.

Phillips ha sempre creduto che avrebbe dovuto essere ricoverata in ospedale, ma che molte persone facevano soldi grazie a lei. L’assistente ha anche ricordato una serata al Ritz-Carlton di Boston nel 1963, durante un tour di concerti quando Garland improvvisamente si tagliò il polso durante la loro conversazione.

judy garland 2

«Il momento è stato reso ancora più orribile dal fatto che quando ha fatto il taglio, mi stava guardando e sorrideva - ha scritto Phillips - Molti dei suoi tentativi di suicidio erano per attirare l'attenzione di chiunque fosse il suo amante del momento».

E in quell'occasione, David Begelman, un talent scout con cui Garland aveva una relazione, si precipitò rapidamente nella stanza per aiutare il cantante. Dopo alcuni punti al polso, Garland si è esibita più tardi quella notte.

Aveva firmato con MGM a soli 13 anni e si dice che il co-fondatore dello storica compagnia privata di cineproduzione Louis B. Mayer l'abbia messa in ridicolo perché in sovrappeso in giovane età. Si pensa anche che la compagnia la tenesse in piedi grazie a un cocktail di farmaci. Anfetamine per mantenerla energica, barbiturici per aiutarla a dormire di notte.

liza minnelli e judy garland

I boss della compagnia sono anche accusati di aver molestato Garland dall'età di 16 anni. Da quel momento le sue relazioni sentimentali sono state distruttive: si è sposata per la prima volta a 19 anni e ha accusato almeno due dei suoi cinque coniugi di averla picchiata. Ha avuto tre figli, ha avuto almeno due aborti dopo essere stata messa sotto pressione da suo marito, sua madre o dalla MGM.

judy garland sidney luft e judy garland 1957 judy in versione dorothy Judy Garland jpeg judy garland judy garland e sua figlia liza minelli judy garland fuori forma judy garland in il mago di oz judy garland talento e tragedia judy garland alcolista e tossicodipendente MONICA GUERRITORE JUDY GARLAND garland in the wizard of oz judy garland in the wizard of oz judy garland sul set judy garland durante una pausa del mago di oz 1938