“ANDREA AMAVA I MASSAGGI A QUATTRO MANI” – UN AMICO, CHE HA FREQUENTATO IL DUCA DI YORK DOPO IL DIVORZIO DA FERGIE LA ROSSA, RACCONTA DEI PARTY SCATENATI DI FINE ANNI ’90: “C’ERANO SEXY E GIOVANI MODELLE CHE GLI GETTAVANO LE BRACCIA AL COLLO E LO CHIAMAVANO “ANDY, TESORO”. A UNA FESTA NON DISDEGNAVA CHE LE RAGAZZE SI SEDESSERO SULLE SUE GAMBE E UNA VOLTA MI HA…”

DAGONEWS

il principe andrea 5

Il principe Andrea amava che due donne lo massaggiassero contemporaneamente e non disdegnava di accogliere sulle sue gambe modelle durante le cene. Nuovi dettagli sul comportamento del duca di York emergono a tre settimane dall’intervista scandalo alla BBC in cui ha negato di aver mai fatto sesso con l’allora 17enne Virginia Virginia Roberts nella casa di Ghislaine Maxwell.

il principe andrea 3

Una fonte anonima, amico del principe, racconta di essere stato uno dei suoi compagni di baldoria subito dopo il divorzio da Sarah Ferguson nel 1996: racconta di come i due si divertissero alle feste e di come le giovani e sexy modelle si lanciavano a braccia vero il duca mentre urlavano "Andy, tesoro".

In particolare ha ricordato una festa a fine anni ’90 a casa di un commerciante d'arte britannico durante il quale le ragazze si sedevano a turno sulle ginocchia del principe che non disdegnava l’avvicinamento.

il principe andrea 4

Una stilista di nome Lucy, che ha frequentato Andrea per un breve periodo, ha raccontato di come lui si divertisse particolarmente a ricevere massaggi a quattro mani: «Gli piaceva che due donne lavorassero su di lui. Quando si è parlato di un massaggio ai piedi durante l'intervista della BBC, ho subito pensato: “Sì, è lui”. Comunque per me Andrea è sempre stato un gentiluomo. Non c’è nulla di subdolo in lui. Tranne quando si trattava di pagare il conto, di solito si sottraeva».

