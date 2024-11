“ATTENZIONE GIALAPPA’S A NON PRENDERE IN GIRO DIO” – WALTER NUDO, IN MODALITÀ SANTONE, SI INCAZZA PER LE PARODIE DELLA GIALAPPA’S BAND: DA SETTIMANE IL DUO COMICO PRENDE PER IL CULO I VIDEO IN CUI L’EX PROFESSIONISTA DEI REALITY RIFILA AI FOLLOWER STRAMBE TEORIE SU UOMINI E DONNE. E LUI NON LA PRENDE BENE, SCOMODANDO PURE IL PADRE ETERNO: “C’È MODO DI FARE COMICITÀ E C’È MODO DI SCHIACCIARE L’ALTRA PERSONA E DI PRENDERLA PER IL CULO…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.ilfattoquotidiano.it

walter nudo contro la gialappa band 4

È Walter Nudo uno degli ultimi protagonisti delle parodie della Gialappa’s Band. Ormai da settimane, infatti, l’attore è preso di mira dal duo, che hanno più volte fatto ironia commentando i video condivisi dall’italo-canadese. A Nudo, però, sembra non sia piaciuto affatto. Tanto che, attraverso una clip pubblicata su TikTok, si è scagliato contro la Band […]

“Alcuni amici ieri mi hanno mandato dei video e delle foto: ‘Vedi che quelli della Gialappa’s continuano a prenderti in giro’. Ma attenzione Gialappa’s a non prendere in giro Dio, ma non per me, per voi”, spiega Walter all’inizio del video. L’attore, poi, rivela che il problema sarebbe legato alla sofferenza che alcune persone potrebbero provare sentendosi prese in giro in pubblico, specialmente in televisione: ” Io sono un fan della comicità, ma c’è modo e modo.

la gialappa band prende per il culo walter nudo 5

C’è modo di fare comicità e c’è modo di schiacciare l’altra persona e di prenderla per il cu*o. Attenzione non sai mai cosa c’è dietro quella persona lì, non sai cosa sta passando e quindi a fare leva per far ridere per i tuoi interessi puoi far del male alle altre persone”

gialappa band

Ad essere presi di mira dalla Gialappa’s, infatti, sono alcuni video in cui Nudo spiega delle sue proposte, come ad esempio la nascita di un webinar, chiamato Affascina e attira, che permetterebbe alle donne di diventare irresistibili per gli uomini, e viceversa. Un sistema che, secondo l’attore, sarebbe “scientificamente provato, di cui è a conoscenza solo il 99% della popolazione”. Ma non solo, perché durante parodia della Gialappa’s vengono prese in giro altre dichiarazioni di Nudo. Una parodia per cui l’attore pare essersi parecchio infastidito.

la gialappa band prende per il culo walter nudo 2 walter nudo contro la gialappa band 2 la gialappa band prende per il culo walter nudo 1

la gialappa band prende per il culo walter nudo 3 la gialappa band prende per il culo walter nudo 4 walter nudo contro la gialappa band 1 walter nudo contro la gialappa band 3