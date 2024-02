“LE ATTIVITÀ RICREATIVE NATURISTE SONO UN LEGITTIMO STILE DI VITA” – LE PROTESTE DEI NUDISTI PER IL RISCHIO DI CHIUSURA IN AUSTRALIA DELLA SPIAGGIA DI TYAGARAH BEACH - LE AUTORITÀ LOCALI HANNO RESO NOTO CHE LA “NUDITÀ PUBBLICA NON È IN LINEA CON I VALORI” DEL PARCO NAZIONALE AL CUI INTERNO SI TROVA IL PEZZO DI LITORALE IN QUESTIONE. “CI SONO STATE LAMENTELE PER COMPORTAMENTI OFFENSIVI, OSCENI O ANTISOCIALI” - IL 22 FEBBRAIO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE SULL’AREA. SE LA RICHIESTA VERRÀ APPROVATA SI DOVRÀ…

Una fra le più popolari spiagge australiane riservate ai nudisti rischia di vedersi imporre l’obbligo del costume da bagno. Si tratta di Tyagarah Beach, una striscia di sabbia lunga 800 metri all’interno di una riserva naturale, sulla costa orientale dell’Australia, nello stato del South Wales, fra le città di Brisbane e Sidney.

Le autorità locali hanno reso noto in questi giorni che la “nudità pubblica non è in linea con i valori” del Tyagarah Natural Reserve, il parco nazionale al cui interno si trova il pezzo di litorale in questione.

“Ci sono state lamentele per comportamenti offensivi, osceni o antisociali da parte dei frequentatori senza veli della spiaggia, inclusa la presenza di visitatori vestiti in modo non appropriato nelle aree adiacenti al parco”, afferma un comunicato governativo. La polizia ha ricevuto il compito di vigilare l’area. E il 22 febbraio il Byron Bay Shire Council, il consiglio regionale con la supervisione della zona, voterà sulla richiesta di revocare lo status di “spiaggia con l’opzione naturista”, cioè in cui è possibile andare in giro nudi.

Le proteste dei nudisti

La decisione ha provocato le proteste dei nudisti, come riporta la rete televisiva americana Cnn. Una petizione lanciata da Bradley Benham, presidente del Byron Bay Naturists Group, ha raccolto 1.125 firme. “Le attività ricreative naturiste sono un legittimo stile di vita”, scrive Benham nella petizione. “Spazi legali per la comunità naturista sono rari in Australia e questa spiaggia ha una grande importanza per noi”

