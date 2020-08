“AVETE PUNITO PURE LORO?” – SI DIFENDE LA TENENTE DI VASCELLO DI TARANTO FINITA NELLA BUFERA PER AVER FATTO BALLARE LA HIT “JERUSALEMA” AL SUO PLOTONE: LE HANNO GIÀ MODIFICATO L’INCARICO E RISCHIA LA CHIUSURA NEL SUO ALLOGGIO DA 1 A 7 GIORNI COME PUNIZIONE. MA IL SUO AVVOCATO VA ALL’ATTACCO E PRESENTA UNA SERIE DI VIDEO FINITI IN RETE DOVE GIÀ IN PASSATO I MILITARI DELLA MARINA MILITARE AVEVANO IMPROVVISATO CANZONI E BALLETTI… - VIDEO

Lucia Portolano per "www.repubblica.it"

marinai ballano tormentone al giuramento 10

La tenente di vascello, di 34 anni, istruttrice della Mariscuola di Taranto rischia la chiusura nel suo alloggio da 1 a 7 giorni come punizione per aver fatto ballare i suoi allievi durante il giuramento, un balletto sulle note del tormentone dell'estate Jerusalema. Nel frattempo come provvedimento le hanno modificato l'incarico, ma resterà comunque a Taranto. Qualcuno ha ripreso quel balletto ed ha diffuso il video.

(…)

marinai ballano tormentone al giuramento 9

L'ufficiale si difende, attraverso il suo legale Giorgio Carta, che ha presentato una richiesta di atti e la proroga dei termini per presentare la memoria difensiva, richiesta entro 10 giorni.

Allegati a tale richiesta ci sono una serie di video finiti in rete dove già in passato i militari della Marina militare avevano improvvisato canzoni e balletti, anche su mezzi navali. (…)

marinai ballano tormentone al giuramento 8

"Nella mia istanza - spiega l'avvocato Carta - chiediamo di conoscere quali provvedimenti sono stati assunti nei confronti dei militari protagonisti di questi video in cui si balla e si canta in divisa durante lo svolgimento dei propri ruoli. Sono video che mi sono stati segnalati da tantissimi utenti che pur non conoscendo la tenente hanno apprezzato il suo gesto ed hanno ritenuto che avesse solo fatto pubblicità positiva al corpo".

marinai ballano tormentone al giuramento 3

L'avvocato come difesa ha allegato un video in cui si vedono i militari della nave Fenice cantare sulla note di "Come fanno i marinai" mentre svolgono le mansioni quotidiane, e poi un altro in cui i soldati in un sommergibile cantano Gente di mare, ed ancora sulla nave Vesuvio intonano la canzone Dipende. (…)

marinai ballano tormentone al giuramento 1 marinai ballano tormentone al giuramento 7 marinai ballano tormentone al giuramento 6 marinai ballano tormentone al giuramento 4 marinai ballano tormentone al giuramento 5 marinai ballano tormentone al giuramento 2