Usa, Fbi apre indagine su morte Epstein in carcere

(LaPresse/AFP) - L'Fbi ha aperto un'indagine "sull'apparente suicidio" del finanziere Usa Jeffrey Epstein, trovato senza vita nel carcere di Manhattan in cui era detenuto in attesa di processo per le accuse di abusi su minorenni. Lo riferisce il dipartimento Usa della Giustizia.

DAGONEWS

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Emergono inquietanti dettagli dal dossier su Jeffrey Epstein, depositato alla corte federale di New York, poche ore prima del suicidio. I documenti contengono anche la deposizione di Virginia Roberts Giuffre, una delle testimoni più importanti nell'inchiesta che aveva portato all'arresto di Epstein.

johanna sjoberg

Johanna Sjoberg, una delle donne che sostiene di essere stata "attirata" nella dimora di Epstein a New York, ha raccontato che il presunto pedofilo le avrebbe confessato che doveva avere "tre orgasmi al giorno". «E’ fisiologico, come mangiare» le disse Epstein. La donna ha dichiarato di essere stata assunta nel 2001 da Ghislaine Maxwell, amica di vecchia data del finanziere, quando era studentessa al Palm Beach Atlantic College. Sjoberg era convinta di essere stata assunta come assistente personale, ma presto si rese conto che il suo lavoro consisteva nel fare "massaggi sessuali" a Epstein.

virginia roberts giuffre 1

Secondo il New York Times, Sjoberg fu "punita" quando Epstein non riuscì a raggiungere l'orgasmo durante uno dei suoi massaggi. I documenti fanno parte della causa che Virginia Roberts Giuffre, una delle accusatrici di Epstein, ha intentato contro Maxwell: Giuffre sostiene che la donna l’avrebbe reclutata quando aveva 16 anni per essere la "schiava del sesso" di Epstein. Giuffre ha affermato che Epstein e Maxwell l'hanno costretta a praticare massaggi erotici e fare sesso con uomini potenti, tra cui i politici George Mitchell e Bill Richardson. Un'altra presunta vittima che non è stata identificata ha testimoniato che Epstein aveva un pene "deformato" che era "a forma di uovo".

glenn dubin eva andersson dubin

Ma dalla carte emergono le testimonianze anche del personale di servizio che lavorava nelle dimore di Epstein. John Alessi, un maggiordomo, ha dichiarato in una deposizione del 2016 che il suo capo usava dildo e giocattoli sessuali "strap-on" per godere.

Rinaldo Rizzo, maggiordomo di Glenn Dubin, e sua moglie, Eva Andersson-Dubin, ha raccontato di come una ragazza svedese di 15 anni fosse stata confinata sull'isola privata di Epstein e tenuta lì come schiava sessuale.

george mitchell

Durante una deposizione del 2016, che è stata rivelata per la prima volta venerdì, il maggiordomo ha raccontato la sua conversazione con la ragazza in lacrime nella cucina del suo capo nel 2005.

«Sedeva su uno sgabello della cucina nella casa dei Dubins – ha raccontato Rizzo - Era sconvolta, tremava e teneva la testa bassa mentre descriveva quello che aveva dovuto subire da Ghislaine Maxwell e dalla sua assistente, Sarah Kellen, nelle Isole Vergini statunitensi. Ha iniziato a parlare quando siamo rimasti soli. Le ho chiesto se le sarebbe piaciuto avere un po' d’acqua, dei fazzoletti, ma non rispondeva.

jeffrey epstein con il principe andrea

Poi mi ha confermato di lavorare per Epstein, di avere 15 anni e di essere stata assunta per fare l’assistente esecutiva per il miliardario. Quando le ho detto che era un po’ troppo giovane per quel ruolo è scoppiata in un pianto isterico. È stato allora che ha raccontato che le era stato proposto di fare sesso. Non ha detto chi glielo avesse chiesto, ma quando si è rifiutata è stata minacciata da Maxwell. Epstein le aveva detto che doveva tacere su tutto ciò che sapeva. Tremava. Smise di parlare quando si accorse che stava arrivando qualcuno».

jeffrey epstein 3

Giuffre ha anche accusato i Glenn Dubin di aver partecipato alla tratta di minorenni, ma l’uomo d’affari e la moglie hanno sempre negato.

