“IL BAMBINO SPACCIATO PER SEBASTIAN ERA MIO FIGLIO” – INIZIA IL PROCESSO PER LA SURREALE VICENDA DI MARK CALTAGIRONE, IL FINTO MARITO DI PAMELA PRATI: A FINIRE ALLA SBARRA LE DUE EX AGENTI DELLA "SCIO-GIRL", ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO, ACCUSATE DI SOSTITUZIONE DI PERSONA PER AVER PRESO LE IMMAGINI DI UN BIMBO E DI UN UOMO E AVERLE SPACCIATE COME IL FIGLIO E IL COMPAGNO DELLA SHOWGIRL – LA DENUNCIA DELL’IMPRENDITORE CHE SI È RITROVATO (SUO MALGRADO) A INTERPRETARE IL RUOLO DI MARK: “HANNO PRESO UN SELFIE CON MIA FIGLIA E…”

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica – ed. Roma”

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime

«Il bambino spacciato per Sebastian era mio figlio» . Tra il surreale e l’illegale va in scena la prima udienza che riguarda il finto matrimonio e l’inesistente promesso sposo di Pamela Prati, corredato da altrettanto simulato figlio [...] il marito immaginario e il suo fantomatico figlio hanno portato a processo le due agenti della Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il pm Mario Pesci le accusa di sostituzione di persona. Perché il piccolo e l’uomo da un giorno all’altro hanno scoperto di essere stati spacciati per figlio o promesso sposo.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

«Il tutto è avvenuto per dare un volto al presunto promesso marito della signora Prati per confermare una storia poco credibile » , ha denunciato l’imprenditore che, suo malgrado, si è trovato a interpretare il ruolo di tale Mark Caltagirone. A lui è stata rubata una foto dal profilo social: «Era un selfie con mia figlia che avevo fatto e postato per la festa del papà».

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

È andata peggio al piccolo Sebastian, come è stato ribattezzato il figlio della parrucchiera di una delle due agenti, che dopo aver prestato il suo volto a una fiction televisiva è stato bollato come il figlio dell’inesistente Mark Caltagirone. « Quello che credevamo fosse il copione di una fiction in realtà era il materiale utilizzato per creare il finto bambino in affido nel caso della signora Pamela Prati e del suo fidanzato Mark Caltagirone » , denuncia la mamma

ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO eliana michelazzo pamela perricciolo ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO eliana michelazzo pamela perricciolo

[…]

eliana michelazzo pamela perricciolo 8 ELIANA MICHELAZZO PAMELA PERRICCIOLO eliana michelazzo pamela perricciolo 3 eliana michelazzo pamela perricciolo 6 eliana michelazzo pamela perricciolo 5 eliana michelazzo pamela perricciolo eliana michelazzo pamela perricciolo 7 eliana michelazzo pamela perricciolo 9