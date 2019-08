17 ago 2019 15:35

“BASTA MANGIARE, SEI GIÀ IN SOVRAPPESO” - UNA DONNA IN CINA HA PUGNALATO E UCCISO IL SUO RAGAZZO PER STRADA, CON UN PAIO DI FORBICI, DOPO CHE LUI L’AVEVA RIMPROVERATA PER LA SUA FORMA FISICA - I DUE STAVANO FACENDO COMPERE, LUI LE HA IMPEDITO ìDI COMPRARE UN GELATO E... - VIDEO