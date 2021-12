27 dic 2021 12:08

“BASTA TRACCIAMENTO E QUARANTENE PER I CONTATTI DEI POSITIVI. PER I VACCINATI, IL COVID È POCO PIÙ CHE UN RAFFREDDORE” – MATTEO BASSETTI: “CHI È MALATO DEVE STARE A CASA. NON POSSIAMO CONTINUARE A METTERE IN QUARANTENA DECINE DI PERSONE PER OGNI TAMPONE POSITIVO” – IL GOVERNATORE LIGURE TOTI: “FRA QUALCHE SETTIMANA RISCHIAMO DI AVERE IL PAESE PARALIZZATO NON DAI MALATI DEL COVID, MA DALLA GENTE IN ISOLAMENTO” – “RISCHIAMO DI FARE TANTISSIMI TAMPONI INUTILI E NON RIUSCIRE A FARE QUELLI INDISPENSABILI PERCHÉ..."