9 ott 2020 16:20

“BELLE DONNE PER TUTTA LA CITTÀ, PER TUTTI I GUSTI E DI TUTTE LE NAZIONALITÀ” - IL COMUNE DI LAZISE, IN PROVINCIA DI VERONA, FA UN INNOCUO VIDEO-SPOT IN CUI SI CANTANO LE VIRTÙ DELLA CITTÀ SUL LAGO DI GARDA E PARTONO LE SOLITE ACCUSE DI SESSISMO PER FRASI COME “LE PUOI INVITARE IN SPIAGGIA E CANTARE LORO D’AMORE, AL TRAMONTO NON POTRAN DIRE DI NO…”