“IL BRACCIO ROTTO? SONO CADUTA DALLE SCALE DUE VOLTE…” – ALLA “ZANZARA” EVA LUNA RITRATTA LE ACCUSE NEI CONFRONTI DEL COMPAGNO MASSIMILIANO MINNOCCI, IN ARTE “IL BRASILIANO”, ARRESTATO PER UNA PRESUNTA AGGRESSIONE IN CUI LE AVREBBE ROTTO IL BRACCIO CON UN BASTONE: “ERAVAMO SOLO ALTERATI DA ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI” – LA VERSIONE DELLA 21ENNE (CHE LASCIA PIU’ DI UN DUBBIO): “SPESSO LITIGHIAMO… A VOLTE PARTE QUALCHE PIZZA MA DA PARTE DI ENTRAMBI. I MIEI GENITORI? MI HANNO COSTRETTO A FIRMARE LA DEPOSIZIONE CONTRO MASSIMILIANO. VOGLIO CHE TORNI A STARE CON ME” – VIDEO

“Non ho subito alcuna violenza da Massimiliano Minnocci e non mi ha colpito con un bastone” - “Eravamo solo alterati da alcol e sostanze stupefacenti” - “Il braccio rotto? Sono caduta dalle scale due volte…” Ritratta ai microfoni de La Zanzara su Radio24 Eva Luna, compagna ventunenne di Massimiliano Minnocci in arte “Il Brasiliano” arrestato per una presunta aggressione in cui, Minnocci, le avrebbe rotto il braccio con un bastone.

“Massimiliano non mi ha mai picchiato, spesso litighiamo…a volte parte qualche pizza ma da parte di entrambi” - “I miei genitori? Mi hanno costretto a firmare la deposizione contro Massimiliano…voglio che torni a stare con me”. “Aspetto Il Brasiliano libero. Il video mandato a mia nonna? Tutto vero (e ride…)”.

Dopo i recenti fatti che hanno portato all’arresto qualche giorno fa di Massimiliano Minnocci in arte “Il Brasiliano” e rinchiuso in carcere al Regina Coeli parla e ritratta ai microfoni di Radio24 a La Zanzara Eva Luna, la compagna di 21 anni di Massimiliano Minnocci: “Stiamo da insieme da circa 5 o 6 mesi ma conviviamo da qualche settimana. Non ho subito alcuna violenza da parte di Massimiliano e non mi ha colpito con alcun bastone, eravamo solo alterati a causa di alcol e sostanze stupefacenti.”

“Il braccio? Me lo sono rotto cadendo dalle scale entrambe le volte e questa cosa è stata provata sia nel referto dell’ospedale del 30 ottobre sia in quello del 23 novembre…non conoscevo bene casa sua e sono inciampata, può capitare, è così che sono caduta dalle scale. Massimiliano non mi ha mai picchiato - insiste Eva - spesso litighiamo ma quando stiamo in quella circostanza (sotto effetto di alcol e stupefacenti ndr) possono insorgere delle paranoie, ansie o paure magari legate al fatto che io possa stare con un altro o che gli nasconda qualcosa e finiamo per discutere…ci sta che parta qualche pizza ma da parte di entrambi”.

Poi parla di chi l’avrebbe costretta a sporgere denuncia: “Mio padre ha da subito accusato il Brasiliano di avermi picchiato e lo ha detto alla polizia. Sono stata praticamente obbligata a firmare la deposizione, ci sono le riprese in cui i miei familiari mi strattonano fuori dal commissariato per andare a firmare quella deposizione.

Poi però ritratta: “Ho parlato con il magistrato e ho ritrattato le accuse con la conseguenza che mi hanno dato una denuncia per calunnia ma la verità è quella che dico io. I miei genitori hanno smosso tutto quanto ma io non voglio denunciare Massimiliano né per il video porno né per le percosse con il bastone. I segni e i lividi sul mio corpo ci sono a causa della caduta dalle scale dove ho anche sbattuto sul sopracciglio”.

