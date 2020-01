“BRAVO FRANCESCO, E NON CHIEDERE SCUSA” - VITTORIO FELTRI INTERVIENE SUL DIBATTITO INTORNO ALLA REAZIONE REAZIONE MANESCA DI BERGOGLIO CONTRO LA FEDELE CHE LO HA STRATTONATO: “SE IL PAPA MENA UNA ROMPIBALLE, MI DIVENTA MENO ANTIPATICO” – VIDEO

Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro

Da www.liberoquotidiano.it

Vittorio Feltri si schiera dalla parte di Papa Francesco. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, il direttore di Libero, scrive infatti: "Se il Papa mena una rompiballe mi diventa meno antipatico". E conclude: "Bravo Francesco, e non chiedere scusa, non è il caso".

i meme su papa bergoglio dopo lo schiaffo alla mano di una fedele 8

Bergoglio, la sera di Capodanno, si era visto "costretto" a schiaffeggiare la mano a una fedele che da oltre le transenne continuava a tirarlo per la manica e a strattonarlo. La sicurezza non era intervenuta, perché è stato lo stesso Pontefice a risolvere la situazione in maniera piuttosto brusca, con tanto di rimbrotto vistoso alla signora un po' troppo entusiasta. Del resto sarà pure il Papa ma è sempre umano.

i meme su papa bergoglio dopo lo schiaffo alla mano di una fedele 3 i meme su papa bergoglio dopo lo schiaffo alla mano di una fedele 6 i meme su papa bergoglio dopo lo schiaffo alla mano di una fedele 2 Papa Francesco festeggia il capodanno in piazza San Pietro i meme su papa bergoglio dopo lo schiaffo alla mano di una fedele 7