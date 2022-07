9 lug 2022 11:30

UN “BUCO” IN BIOLOGIA - L’ASSURDA STORIA DI UNA COPPIA CINESE CHE PER QUATTRO ANNI PROVA AD AVERE FIGLI, SENZA MAI RIUSCIRCI: LA 24ENNE E IL 26ENNE PENSAVANO DI AVERE QUALCHE PROBLEMA, MA I MEDICI HANNO SCOPERTO CHE LA COPPIA NON SAPEVA COME SI TROMBAVA! – LA RAGAZZA ERA VERGINE E TROVAVA IL SESSO VAGINALE MOLTO DOLOROSO. MOTIVO PER CUI I DUE CONTINUAVANO A…