“BUON COMPLEANNO, MR PUTIN” – L’ESPLOSIONE DEL CAMION BOMBA SUL PONTE IN CRIMEA È OPERA DEI SERVIZI SEGRETI UCRAINI. DA KIEV FESTEGGIANO L’OPERAZIONE, CHE ISOLA COMPLETAMENTE LA PENISOLA, ANNESSA DA PUTIN NEL 2014, CON MEME E AUGURI A “MAD VLAD” – A MOSCA SI SONO INFURIATI: È L’ENNESIMO SEGNALE DI QUANTO SIANO LESSI I MILITARI RUSSI, CHE AVEVANO CONTROLLATO IL TIR PRIMA CHE ENTRASSE SUL PONTE… - VIDEO

meme sull esplosione del ponte tra crimea e russia

KIEV SUL PONTE IN CRIMEA, 'BUON COMPLEANNO PUTIN!'

(ANSA) - Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, ha postato su Twitter un video dell'incendio provocato da un camion esplosivo che ha parzialmente distrutto il ponte Kerch di collegamento tra la Crimea e la Russia e, parallelamente, il video di Marilyn Monroe che intona 'Buon compleanno' al presidente Kennedy. Solo due parole nel post: "Buongiorno Ucraina!". Ma il messaggio sottinteso è quello di un ironico regalo di compleanno a Putin, che quel ponte lo inaugurò, per i suoi sui 70 anni compiuti ieri. (ANSA).

CAMION BOMBA SUL PONTE IN CRIMEA OPERA DEI SERVIZI UCRAINI

(ANSA) - L'esplosione del camion bomba sul ponte in Crimea è stata un'operazione speciale dello Sbu, i servizi ucraini: lo scrive l'agenzia ucraina Unian citando fonti delle forze di sicurezza.

esplosione ponte tra crimea e russia 6

MOSCA,REAZIONE KIEV A PONTE DENOTA SUA NATURA TERRORISTICA

(ANSA) - La reazione del governo ucraino all'incendio scoppiato oggi sul ponte di Crimea denota la sua "natura terroristica": lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riporta la Tass.

"La reazione del regime di Kiev alla distruzione di un'infrastruttura civile evidenzia la sua natura terroristica", ha detto Zakhir, commentando le osservazioni dei funzionari ucraini. Come riportato in precedenza, questa mattina Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha twittato tra l'altro, riferendosi all'incendio sul ponte: "Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto...".

ponte sullo stretto di kerch

MOSCA, CRIMEA HA SCORTE DI CARBURANTE PER 15 GIORNI

(ANSA) - La Crimea ha scorte di carburante per autotrazione per 15 giorni: lo ha reso noto su Telegram il ministero dell'Energia russo, secondo quanto riporta la Tass. "La Crimea ha attualmente carburante sufficiente. Le scorte di gas e diesel nella penisola dureranno per almeno 15 giorni. Si sta lavorando per garantire ulteriori forniture", si legge nel messaggio.

esplosione ponte crimea

MEDIA, CROLLATE ALMENO TRE CAMPATE DEL PONTE IN CRIMEA

(ANSA) - Almeno tre campate del ponte di Kerch in Crimea sono crollate in seguito all'esplosione di oggi: lo scrive su Twitter Nick Waters di Bellingcat, come riferisce il Guardian, evidenziando con delle immagini le aree di danno causate dall'esplosione.

