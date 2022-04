24 apr 2022 12:36

“BUONASERA, SONO L’AVVOCATO DI SUO FIGLIO. SERVONO 14MILA EURO” – UN 39ENNE DI NAPOLI È FINITO IN MANETTE E DOVRÀ RISPONDERE DI TENTATA TRUFFA: AVEVA CHIAMATO UN UOMO FINGENDOSI UN LEGALE E CHIEDENDO SOLDI PER FAR USCIRE DI CARCERE IL FIGLIO. ALLA FINE INVECE È STATO ARRESTATO LUI…