“IL CALO D'AFFARI NEI LIDI DELLA PUGLIA? IL LUSSO NON È SOLO ALZARE I PREZZI...” - NANCY DELL'OLIO, GIA’ COMPAGNA DI SVEN GORAN ERIKSSON ED EX AMBASCIATRICE DELLA REGIONE NEL MONDO, PUNTA IL DITO CONTRO LA MANCATA PROGRAMMAZIONE - "LA POLITICA REGIONALE HA LE SUE COLPE. SU GALLIPOLI LEGGIAMO STORIE DI DISSERVIZI CHE NON FANNO BENE A NESSUNO. MADONNA QUEST’ANNO HA SCELTO PORTOFINO E LA CAMPANIA E NON È UNA SCELTA CASUALE..."

Vito Fatiguso per corriere.it - Estratti

«Il calo d’affluenza nei lidi della Puglia? La denuncia dei balneari è reale e direi di più. Anche le strutture ricettive hanno subito una flessione perché il potere d’acquisto delle famiglie italiane è sceso.

(...)La mancata programmazione della politica regionale si riversa sulla tenuta del settore e ci sono segnali di una bolla a rischio esplosione. Perché senza manager competenti il brand finisce per essere distrutto».

Nancy Dell’Olio non è solamente l’ex «ambasciatrice della Puglia» (o meglio «esperta senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi»). È una professionista che coltiva conoscenze acquisite in una vita di relazioni con persone che contano. Oltre a essere stata la compagna di Sven Goran Eriksson, ha collaborato con l’ufficio di Tony Blair per le relazioni in Medio Oriente. In particolare, con l’ex presidente israeliano Shimon Peres ed è molto vicina alla famiglia dei reali d’Inghilterra.

Dell’Olio, i balneari pugliesi denunciano un calo del giro d’affari pari a 40 milioni visto che le famiglie italiane «fuggono dalle spiagge». Cosa ne pensa?

«Che è una valutazione attendibile. Molti imprenditori che conosco lamentano questa tendenza al ribasso. D’altronde, non si tratta solo dei lidi».

A cosa si riferisce?

«Come diceva il grande Totò è la somma che fa il totale. La spesa in vacanza affrontata da una famiglia di quattro persone non prevede solamente l’ombrellone e il lettino: c’è il vitto e l’alloggio oltre ai costi per il viaggio. Con un potere d’acquisto così basso è prevedibile un rallentamento del mercato della fascia con meno capacità economica».

«Che il lusso non significa solamente alzare i prezzi come avviene in alcune località della Puglia. È avere una risposta di alta qualità di tutto il territorio. Guardi, non basta chiudersi un una masseria a cinque stelle per regalare un’emozione; è il contesto che deve portare un turista a essere felice di aver trascorso una vacanza di alta qualità. Abbiamo lavorato negli anni per creare un brand Puglia e oggi non sempre ciò che si offre corrisponde a quello che si promette».

(...)Il management pubblico qui non è qualificato e la politica regionale ha le sue colpe: sceglie le persone non per il valore professionale, ma per le convenienze».

Gallipoli era una perla sullo Ionio. Ora rischia di passare per una località di ultima serie.

«È vero, leggiamo storie di disservizi che non fanno bene a nessuno. Qui la responsabilità è sempre politica: la Puglia del turismo non ha scelto il modello di sviluppo che meglio consente di creare valore e sostenere il brand. Madonna quest’anno ha scelto Portofino e la Campania. È frutto un una scelta casuale? L’appeal va sostenuto con la qualità. Ecco perché manca lo scatto per diventare una meta internazionale da copertina».

