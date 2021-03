“CAPISCO L’ITALIA, HA 300 MORTI AL GIORNO” - IL PREMIER AUSTRALIANO SCOTT MORRISON FA IL SIMPATICO, DOPO LA DECISIONE DI DRAGHI DI BLOCCARE L’ESPORTAZIONE DI 250MILA DOSI DI VACCINO IN DIREZIONE DI CANBERRA: “POSSO CAPIRE L’ALTO LIVELLO DI ANSIA IN ITALIA E IN MOLTI PAESI IN TUTTA EUROPA. SONO IN UNA CRISI SENZA FRENI. DA NOI C’E' UNA SITUAZIONE DIVERSA…"

scott morrison alle hawaii

(ANSA-AFP) - SYDNEY, 05 MAR - "In Italia, le persone muoiono al ritmo di 300 al giorno. E quindi posso certamente capire l'alto livello di ansia in Italia e in molti Paesi in tutta Europa. Sono in una situazione di crisi senza freni. Questa non è la situazione in Australia": lo ha detto il primo ministro australiano Scott Morrison, in merito alla decisione dell'Italia di bloccare l'esportazione di 250.000 dosi di vaccino Covid-19.

MARIO DRAGHI

"Questa particolare spedizione non era quella su cui avevamo fatto affidamento per il lancio della campagna vaccinale, e quindi continueremo senza sosta", ha ribadito Morrison come già sottolineato dal suo ministero della Salute.

ASTRAZENECA ASTRAZENECA vaccino astrazeneca 1 scott morrison vigile del fuoco si rifiuta di stringere la mano a scott morrison scott morrison alle hawaii